إيطاليا وألمانيا تبحثان أمن الملاحة في البحر الأحمر

روما: بحث وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أمن الملاحة في البحر الأحمر، في ظل استمرار هجمات جماعة “الحوثي” اليمنية على سفن الشحن التجارية.

وأوضح بيان لمكتب تاجاني أن الوزير أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الألمانية بيربوك، بحث فيها عدة ملفات منها سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، بحث تاجاني مع بيربوك “سلامة الملاحة في البحر الأحمر”.

وأكد تاجاني على أن “ضمان حرية الملاحة وسلامة التجارة البحرية يمثل أولوية بالنسبة لنا، خاصة لقوتين مصدرتين مثل إيطاليا وألمانيا”.

وأوضح وزير خارجية إيطاليا أن بلاده تقوم مع شركائها الأوروبيين بـ”تقييم خيارات تشغيلية مختلفة” في البحر الأحمر.

ومؤخرا، تشهد الملاحة في البحر الأحمر تراجعا عقب هجمات متكررة يشنها مسلحو جماعة “الحوثي” في اليمن على السفن التجارية الدولية، إضافة لاستهدافهم سفنا حربية بريطانية وأمريكية.

وصباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، ضبطها قبل أيام أسلحة إيرانية في المياه الدولية لبحر العرب كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وأوضحت في بيان، أن الأسلحة الإيرانية تعد “جزءا من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد سفن الشحن التجاري الدولي”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

(الأناضول)