اقتصاد | أخبار

إيطاليا والسعودية توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

منذ 7 دقائق

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

حجم الخط
0

روما:  وقعت إيطاليا والسعودية، الاثنين، اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية بالنسبة للبلدين، حسبما أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية.

ووقّع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث جرى إطلاق أول منتدى استثماري إيطالي سعودي.

وذكر بيان للوزارة أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الحوار بين المؤسسات والشركات المهتمة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين وتشجيع التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة”.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المستثمرين في جميع مراحل المشاريع إذا “تم تحديد أن لها أهمية استراتيجية لإحدى الدولتين”.

وبحسب وزارة الصناعة الإيطالية، يشارك في المنتدى في ميلانو أكثر من 1200 شركة، بينها أكثر من 150 شركة سعودية، فيما تشارك حوالي 700 منها عن بُعد.
ويحضر المنتدى أيضًا ممثلون عن عمالقة الطاقة والدفاع الإيطاليين، مثل شركة “إيني” و”إينيل” و”ليوناردو”، بالإضافة إلى أكبر مصرفين في إيطاليا، “إنتيزا سان باولو” و”أوني كريديت”، وفق المصدر نفسه.
وذكر البيان أن الفالح دعا أورسو، خلال الاجتماع الثنائي بينهما، لزيارة الرياض “لتعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل التعاون بين الشركات”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قتل دبّة مهددة بالانقراض في إيطاليا يثير غضبا- (صورة وفيديو)
2 - سبتمبر - 2023
باكستان تسلم إيطاليا رجلا في قضية “جريمة شرف”
1 - سبتمبر - 2023
ميلوني تزور مسرح اغتصاب جماعي بعد تسبب شريكها في غضب بإيطاليا
31 - أغسطس - 2023
الغاريان: الكشف عن لقاء المنقوش- كوهين ضربة لموقف ميلوني وحكومتها في ليبيا
30 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية