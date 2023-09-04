إيطاليا والسعودية توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي

روما: وقعت إيطاليا والسعودية، الاثنين، اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية بالنسبة للبلدين، حسبما أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية.



ووقّع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث جرى إطلاق أول منتدى استثماري إيطالي سعودي.



وذكر بيان للوزارة أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الحوار بين المؤسسات والشركات المهتمة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين وتشجيع التعاون في مجال الاستثمارات المباشرة”.



وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المستثمرين في جميع مراحل المشاريع إذا “تم تحديد أن لها أهمية استراتيجية لإحدى الدولتين”.



وبحسب وزارة الصناعة الإيطالية، يشارك في المنتدى في ميلانو أكثر من 1200 شركة، بينها أكثر من 150 شركة سعودية، فيما تشارك حوالي 700 منها عن بُعد.

ويحضر المنتدى أيضًا ممثلون عن عمالقة الطاقة والدفاع الإيطاليين، مثل شركة “إيني” و”إينيل” و”ليوناردو”، بالإضافة إلى أكبر مصرفين في إيطاليا، “إنتيزا سان باولو” و”أوني كريديت”، وفق المصدر نفسه.

وذكر البيان أن الفالح دعا أورسو، خلال الاجتماع الثنائي بينهما، لزيارة الرياض “لتعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل التعاون بين الشركات”.

(الأناضول)