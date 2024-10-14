إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على “اليونيفيل”

“القدس العربي”: طالبت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الإثنين، إسرائيل بوقف هجماتها على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وقالت في بيان مشترك إن الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل “تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور”.
وأكدت الدول الأربع “على الدور المحوري لتحقيق الاستقرار” الذي تلعبه قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان.
وأمس الأحد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة اليونيفيل عن “الخطر على الفور”.
ورفضت “اليونيفيل” الانسحاب من مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، رغم الهجمات التي أوقعت خمسة جرحى في صفوفها خلال يومين.
والسبت دانت 40 دولة مشاركة في القوة في بيان مشترك “بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام”، وشددت على “وجوب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب”.
(وكالات)
أصبح العالم على حافة عدم اليقين منذ عام الروسية الاوكرانية في 2022. هاجمت حماس إسرائيل على نطاق غير مسبوق في أكتوبر 2023 مما أدى إلى صراع عسكري مباشر بين حماس وإسرائيل، حيث كانت إسرائيل تغلي بالانتقام من حماس بسبب الهجمات الصاروخية ومن ثم اغتيال القادة الفاعلين في حزب الله التي وقعت في 2024. لم تكن الأمور حرجة أبدًا كما هي الآن بعد هجوم إيران بالصواريخ على إسرائيل. سيكون الوضع كارثي في بداية 2025. احجزوا التذاكر للسفر إلى المريخ. نعيش في أسوأ الأيام، عصر الفوضى بسبب انعدام الثقة بين أصحاب القرار.
الدول الأربعة ايطاليا و بريطانيا و المانيا و فرنسا كذابة و هي شريكة اسرائيل في عمليات الإبادة الجماعية في غزة و لبنان
الكيان الصهيوني عبارة عن عصابة مارقة تظن انها فوق القانون الدولي والا ماذا يسمى اعتداءها المتعمد على قوة اليونيفيل في لبنان ووصف السيد الانين العام كوتيريس بانه شخص غير مرغوب فيه وتماديها في ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين واللبنانيين العزل وللتي بلغت اكثر من ثلاث الف مجزرة في غزة كل هذه الوحشية ومازالت العصابة المجرمة تحظى بالدعم العسكري والسياسي الامريكي والغربي بسخاء دون حياء .
في الضاهر يعلنون
ويستنكرون ولكن
هم يمولون يدعمون الكيان المحتل بكل مايريد
ونطلب من الله يمكر بهم وهو خير الماكرين