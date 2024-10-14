إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على “اليونيفيل”

“القدس العربي”: طالبت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الإثنين، إسرائيل بوقف هجماتها على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقالت في بيان مشترك إن الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل “تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور”.

وأكدت الدول الأربع “على الدور المحوري لتحقيق الاستقرار” الذي تلعبه قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

وأمس الأحد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة اليونيفيل عن “الخطر على الفور”.

ورفضت “اليونيفيل” الانسحاب من مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، رغم الهجمات التي أوقعت خمسة جرحى في صفوفها خلال يومين.

والسبت دانت 40 دولة مشاركة في القوة في بيان مشترك “بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام”، وشددت على “وجوب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب”.

(وكالات)