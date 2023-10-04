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إيطاليا وتركيا تقدمان ملفا مشتركا لاستضافة بطولة أوروبا 2032

منذ ساعتين

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جنيف: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، إنه تلقى طلبا من إيطاليا وتركيا لدمج عرضيهما في ملف واحد مشترك لاستضافة بطولة أوروبا 2032 ليصبح العرض المشترك من بريطانيا وأيرلندا الوحيد لتنظيم نسخة 2028.

وقال اليويفا في بيان: “تحديد الفائز باستضافة البطولتين لا يزال يتطلب موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها في نيون في العاشر من أكتوبر”.

وقدمت إنكلترا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا واسكتلندا وويلز عرضا مشتركا لتنظيم نسخة 2028. ولم يجد هذا العرض منافسا بعد انسحاب تركيا من السباق للتركيز على عرضها المشترك مع إيطاليا لاستضافة بطولة أوروبا 2032.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم: “نتطلع لتقديم عرضنا إلى الاتحاد الأوروبي في العاشر من أكتوبر. نعيش أجواء مثيرة ونملك ملفا مقنعا للغاية بشأن بطولة أوروبا 2028 لعرضه على اليويفا”.

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