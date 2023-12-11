روما: دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات خاصة على حركة حماس ومؤيديها، حسبما ورد في رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وجاء في الرسالة: “نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها”.
وأضافت: “التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل”.
(رويترز)
يجب على دول الخليج والجزائر قطع النفط والغاز على هذه الدول وهذا أضعف الأيمان
حرب صهيوصليبية، تمسكوا بمباديء التحرير.
قد يتفاجأ البعض ما السبب، أو الأهداف وراء التحرك؟ لا يريدون قوة اقلبمية تفسد مخططاتهم وتنسف بناءهم الاسمنتي تهويد فلسطين بالكلية وتطبيع شامل على حساب العرب والمسلمين.
على الشعوب العربية و الإسلامية مقاطعة منتجات هذه الدول+الولايات المتحدة الامريكية
لأنها دول تدعوا و تساند و تدعم على إبادة الشعب الفلسطيني.
و هذا أضعف الإيمان لمساندة إخواننا الفلسطينيين.
الرسول صلى الله عليه و سلم يقول
((من لايهمه أمر المسلمين فهو ليس منهم))
ننتظر قرار من أعلى سلطة في بلدي الجزائري يقضي بقطع تطبيعه مع فرنسا وعلاقته مع إيطاليا وألمانيا جل أوراق الضغط لذينا في الجزائر ننتظر بأحر من الجمر
هناك دولية خليجية على علاقة وثيقة جداً مع فرنسا فالشركات الفرنسية تسيطر على صناعة النفط والغاز في البلد وكل أسلحة الدول تقريباً فرنسية وإستثمارات هذا البلد في فرنسا تعد بالمليارات وفي كل المجالات حتى الرياضة والغريب أن هذه الدولة من أكبر داعمي حماس – أو هكذا يبدو- فكيف ستفرض فرنسا عقوبات على هذه الدولة أم أنها سوف تُعفى من العقوبات بما يتناسب مع المصالح الفرنسية والنفاق حيث أن المصالح قبل المباديء؟
تفووووووووووو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات خاصة على حماس ومؤيديها. قبل فرض عقوبات على المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن حصار ظالم واحتلال 75 عام وقتل وتدمير وقتل الشعب الفلسطيني من يوم النكبة حتى يوم 7 / 10 / 2023 اليوم المجيد ب النسبة للشعب الفلسطيني والمقاومة التي شعرت انها ترد للمحتل صفعا لم يتحملها رغم انه من اقوى جيوش العالم وأثبتت المقاومة ان الجيش الإسرائيلي جيش كرتوني وتم اذلال الغطرسة الغربية وأمريكا وعلى رأس الجميع الطفلة المدللة إسرائيل لم تتحملوا هزيمة إسرائيل كونها هزيمة لكم ومن يوم 7 / 10 / 2023 امام العالم تقتلون وتدمرون وترتكبون جرائم حرب بل حرب إبادة ضد الإنسانية تقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والشباب هؤلاء لا يحملون سلاح وتدمرون 360 كيلو من المباني والمساجد والكنائس والمستشفيات وجعلتم 2.5 مليون من البشر في هذا الشتاء بدون مأوى وبدون ماء وكهرباء وجاز وطعام ودواء وعلاج لم يسمع احد منكم صراخ البنات والسيدات لاحتياجاتهم كل شهرا لما فرضه الله عليهم من دورة شهرية ولا يجيدون ما يسترون انفسهم به. أنتم قتلة والمكان المناسب لكم جهنم وبئس المصير.