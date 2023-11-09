إيفانكا ترامب تشهد بعدم قيامها بأي دور في تحديد الثروة الصافية لوالدها

واشنطن: أدلت إيفانكا ترامب، كريمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشاهدة أفادت فيها بأنها لم تقم بأي دور في إعداد البيانات المالية المزعومة المتضخمة الخاصة بالأب.

كما أكدت إيفانكا أنها لم تكن على علم بأنه كان يزعم امتلاك ثروة صافية تزيد عن 4 مليارات دولار، بينما كانت تحاول الحصول على قرض لمنظمة ترامب من أجل نادي دورال للغولف في فلوريدا عام 2011 .

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إيفانكا ترامب (42 عاما) قولها وهي على منصة الشهود، الأربعاء، في إطار محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك والتي تنظر اتهام الرئيس السابق وشركته العقارية بتضخم الأصول: ” لا علاقة لي ببياناته المالية الشخصية”.

وتقول الولاية إن دونالد ترامب كان يمتلك 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما يزعم هو إنه كان يمتلك 4.3 مليار دولار.

وكان مصرف “دويتشه بنك ايه جي” الألماني وافق على تقديم قرض بقيمة 130 مليون دولار لنادي دورال للغولف في عام 2011، ضمنه ترامب بشكل شخصي، وفقا لسجلات تم عرضها في إطار المحاكمة.

وكانت الشروط المطلوبة في البداية هي امتلاك ثروة صافية بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن إيفانكا ترامب، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس الشركة في ذلك الوقت، تفاوضت لخفض قيمة شرط القرض إلى 2.5 مليار دولار، حسبما قالت للقاضي أرثر انجورون.

ولم تظهر شهادة إيفانكا ترامب حتى الآن أنها شاركت في إعداد البيانات السنوية لوالدها عن الوضع المالي، وهو مام يعد محور القضية، إلا أن إجاباتها، والوثائق التي عرضت عليها على منصة الشهود، تظهر أنها كانت على دراية كاملة بأهمية صافي ثروته في تأمين أفضل الشروط للحصول على القروض.

(د ب أ)