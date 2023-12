إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يقومان بجولة في غلاف غزة- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، صورا ومقاطع فيديو لجولة قامت بها إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر في كيبوتس كفار عزة بغلاف غزة.

وأوضحت منصات إسرائيلية أن الجولة استمرت لمدة ساعتين تقريبا، “على بعد كيلومتر واحد من حي الشجاعية في غزة، وبينما كانت أصوات المدافع تدوي في الخلفية”.

Ivanka Trump and Jared Kushner in kfar Aza to women fighters and policewomen: “What you did had a huge impact” Ivanka Trump, the daughter of former US President Donald Trump and her husband Jared Kushner, who served as Trump’s senior advisor, arrived this morning (Thursday) for… pic.twitter.com/Rd9P8H5ju0 — Mossad Commentary (@MOSSADil) December 21, 2023

Today I visited Kibbutz Kfar Aza with @IvankaTrump & @jaredkushner so that they could bear witness to the crimes against humanity committed by Hamas on 7 October. Thank you for coming to Israel and for standing by our side 🇮🇱🇺🇸 (📹: Natan Weill | Knesset Press Office) pic.twitter.com/wZbqqNBXj8 — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) December 21, 2023

وكتب الرئيس الإسرائيلي تدوينة على منصة إكس شكر فيها الزوجين على “الوقوف إلى جانب دولة إسرائيل في هذه الأيام الصعبة للعمل من أجل العودة الفورية للرهائن وتعزيز السلام في منطقتنا”.

وقال “لقد استمعتم اليوم إلى الشهادات المؤلمة للغاية لعائلات الرهائن، وعن الحاجة الماسة والملحة لتأمين إطلاق سراحهم”.

وأضاف “إن الأعمال القاسية والهمجية التي تقوم بها حماس تمثل تحديا للعالم أجمع، ويجب على العالم أجمع أن يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.