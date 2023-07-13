إيفرتون يتعاقد مع المخضرم يونغ لمدة عام واحد

ليفربول- إنكلترا: أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع مدافع منتخب إنكلترا السابق آشلي يونغ لمدة عام واحد.

وسيضيف يونغ، الذي لعب في مانشستر يونايتد 9 سنوات، خبرة قيمة لفريق المدرب شون دايك نظرا لأنه توج بألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة.

وانتقل اللاعب البالغ عمره 38 عاما إلى إنتر ميلان عام 2020، ليصبح ثالث إنكليزي فقط يفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وخاض الموسمين الماضيين في أستون فيلا الذي لم يجدد عقده عندما انتهى الشهر الماضي.

وقال يانج لمحطة إيفرتون التلفزيونية “أعلم أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لإيفرتون في الموسمين الماضيين، لكن طموح المدرب والتحدث معه والاستماع إلى ما يريد فعله لتغيير حظوظ الفريق كان عاملا رئيسيا في قراري”.

وخاض يونغ 422 مباراة بالدوري الممتاز ويحتل المركز 15 في تاريخ المسابقة في صنع الأهداف برصيد 71 تمريرة حاسمة.

وأنهى إيفرتون الموسم الماضي في المركز 17 متقدما بمركز واحد عن منطقة الهبوط.

(رويترز)