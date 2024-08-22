إيفرتون يعاني من نقص الصفوف قبل مواجهة توتنهام بالدوري الإنكليزي

لندن: ربما لا يملك شين ديتش، مدرب فريق إيفرتون، سوى 14 لاعبا جاهزا فقط للعب أمام توتنهام هوتسبير، بعد غد السبت، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتقد ديتش العديد من اللاعبين الأساسيين خلال خسارة الفريق صفر / 3 أمام ضيفه برايتون، في المرحلة الافتتاحية للمسابقة الأسبوع الماضي، حيث ما زال الفريق يعاني من عدم تدعيمه بلاعبين جدد بشكل كاف.

وقال ديتش “الأمور لا تسير على ما يرام. لدينا حوالي 14 لاعبا معترفا بهم فقط في الفريق الأول في الوقت الحالي، لذلك هذا ليس مثاليا بالنسبة لنا، لكن التحدي أمامنا مباشرة كما هو الحال دائما”.

وأضاف ديتش “لقد فقدنا بعض اللاعبين في فترة ما قبل الموسم، وهو أمر مؤسف، إنهم مفتقدون للجاهزية البدنية وينبغي علينا أن نجعلهم لائقين، كما فقدنا المزيد من اللاعبين الذين قد لا يكونون متاحين لهذا الأسبوع”.

وكشف ديتش أن الشكوك تحوم بشأن القائد البديل جيمس تاركوفسكي، الذي تعرض للإصابة، بينما تم إيقاف زميله المدافع آشلي يونج بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد برايتون.

وأوضح ديتش “غاراد برانثويت لا يزال بعيدا قليلا. إنه ليس قريبا في الوقت الحالي. بعض اللاعبين مثل شيموس كولمان وجيمس جارنر يقتربون قليلا من اللعب بعدما عادوا للتو للتدريب مع المجموعة”.

وأوضح مدرب إيفرتون “تاركوفسكي موقفه غير مؤكد، لذا سيتعين علينا النظر في ذلك قبل المباراة القادمة. من الواضح أننا نعرف موقف الظهير الأيمن مع إيقاف آشلي يونج الآن أيضا”.

ويعمل الظهير الأيمن ناثان باترسون على العودة من جراحة في أوتار الركبة خضع لها في نيسان/أبريل الماضي، كما سيغيب المهاجم يوسف الشرميطي بعد عملية جراحية بسيطة في القدم في وقت سابق من هذا الشهر.

واختتم ديتش تصريحاته، التي أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) قائلا “ليس لدينا الكثير من المال لتصحيح ذلك، لذا سنعمل فقط مع اللاعبين ونأمل أن يتمكنوا من العودة إلى لياقتهم البدنية والحفاظ عليها”.

(د ب أ)