إيفرتون يفرض التعادل على نيوكاسل… ونوتينغهام يعبر فولهام في الدوري الإنكليزي

لندن: فرض إيفرتون التعادل 1 1/ على مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز نوتينجهام فورست على ضيفه فولهام 3/1.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم السويدي أليكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 15 لكن دومينيك كالفيرت ليوين خطف هدف التعادل لإيفرتون قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع مقابل 26 نقطة لإيفرتون في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب سيتي جراوند، تقدم كالوم هودسون أودوي بهدف لنوتينجهام في الدقيقة التاسعة ثم أضاف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 19 وتكفل مورجان جيبس وايت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز توسين أدارابيويو الهدف الوحيد لفولهام في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

(د ب أ)