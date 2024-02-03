إيفرتون يفرض تعادلا مثيرا على توتنهام بالدوري الإنكليزي

لندن: فرض إيفرتون تعادلا مثيرا على ضيفه توتنهام 2/ 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان توتنهام في طريقه للخروج فائزا وحصد ثلاث نقاط ثمينة لكن جاراد برانثوايت تقمص دور البطولة وخطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل البرازيلي الدولي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41 في الوقت الذي سجل فيه جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 30 قبل أن يسجل برانثوايت هدف التعادل في الوقت القاتل.

ورفع توتنهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر، ليبتعد خطوة عن مثلث الهبوط.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متفوقا بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض 21 مباراة وبفارق خمس نقاط أيضا عن أرسنال الذي خاض 22 مباراة.

ويلتقي أرسنال مع ليفربول غدا الأحد، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه برينتفورد يوم الاثنين.

(د ب أ)