إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي بطل أولمبياد طوكيو 21 شهرا

تونس: قالت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للألعاب المائية إن التونسي أحمد الحفناوي بطل سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو عوقب بالإيقاف 21 شهرا لعدم الإبلاغ عن أماكن وجوده ثلاث مرات.

وأضافت أن إيقاف السباح التونسي يستمر حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2026 كما تم إلغاء جميع نتائجه من 11 أبريل/ نيسان 2024 فصاعدا.

وقالت وحدة النزاهة: “أقر السيد الحفناوي بارتكاب ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الإبلاغ عن أماكن وجوده ثلاث مرات خلال 12 شهرا”.

وإضافة إلى فوزه بلقب سباق 400 متر حرة في طوكيو، حقق الحفناوي الميدالية الذهبية في سباقي 800 و1500 متر وفضية سباق 400 متر في بطولة العالم 2023 في فوكوكا.

ولم يشارك في أولمبياد باريس بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها.

(رويترز)