إيقاف بلينغهام مباراتين بسبب توجيه إساءة لفظية لحكم

مدريد: أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إيقاف جود بلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مباراتين بسبب إساءة لفظية لحكم خلال تعادل فريقه 1-1 أمام أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت.

وطرد الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو اللاعب (21 عاما) لاعتقاده أن الدولي الإنكليزي وجه له إساءات لفظية.

وعلى الرغم من أن بلينغهام ومدربه كارلو أنشيلوتي قالا إن الحكم كان مخطئا فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد لم توافق على ذلك وفرضت العقوبة بسبب “تهمة ازدراء أو عدم احترام حكم”.

وقال الفريق الإسباني إنه سيستأنف ضد القرار من أجل لحاق اللاعب بمباراتي الدوري أمام جيرونا وريال بيتيس.

وأثارت واقعة يوم السبت الماضي جدلا غير متوقع في وسائل الإعلام الإسبانية حول الترجمة والتفسيرات الثقافية للألفاظ النابية باللغة الإنكليزية. كما أدى ذلك إلى تأجيج الخلاف بين ريال مدريد وسلطات كرة القدم في البلاد بعد أن أرسل الفريق خطابا يشتكي فيه حكام الدوري الإسباني بسبب “عدة قرارات ظالمة” على حد تعبيره.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا أمس الثلاثاء قال فيه إن الحكام شعروا بالغضب بسبب الإساءات التي تلقاها مونتيرو منذ طرد بلينغهام.

(رويترز)