إيقاف بنتانكور سبع مباريات بعد تعليق عنصري عن زميله سون

لندن: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الاثنين إيقاف رودريغو بنتانكور لاعب وسط توتنهام هوتسبير سبع مباريات بعد ملاحظة عنصرية من اللاعب القادم من أوروغواي ضد الشعب الكوري الجنوبي عندما تحدث عن زميله في الفريق سون هيونغ مين في تصريحات تلفزيونية.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان إن لاعب الوسط “تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة وأساء لسمعة اللعبة”.

وأضاف البيان أنه “يزعم أيضا أن تصرفه يشكل ‘انتهاكا شديدا’… لأنه يتضمن إشارة- سواء صريحة أو ضمنية- إلى الجنسية و/أو العرق و/أو الأصل العرقي”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي وخلال برنامج “بور لا كاميسيتا” التلفزيوني في أوروغواي، طلب المذيع رافا كوتيلو من بنتانكور قميص أحد لاعبي توتنهام، ليرد قائلا “قميص سوني؟”، مضيفا “قد يكون قميص ابن عم سون أيضا لأنهم جميعا متشابهون”.

(رويترز)