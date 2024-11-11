إيقاف حكم في الدوري الإنكليزي بسبب مقطع فيديو مهين للمدرب الألماني يورغن كلوب

لندن: قررت رابطة الدوري الإنكليزي إيقاف الحكم ديفيد كوت وذلك في انتظار نتائج التحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستخدم عبارات مهينة بحق الألماني يورغن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وقت ومكان تصوير ذلك المقطع غير معروف، لكن المقطع شهد سؤالا لكوت حول رأيه في مباراة ليفربول التي شارك فيها كحكم رائع، وقد تلفظ بالعديد من الألفاظ الخارجة.

كما استخدم كوت عبارات مهينة لوصف كلوب، حينما سئل عن رأيه في المدرب الألماني حيث قال: “وجه لي ضربة قوية حينما كنت حكما في مباراتهم مع بيرنلي خلال فترة الإغلاق واتهمني بأنني كاذب”.

وقال كوت في المقطع أيضا: “ليس لدي أي اهتمام بالتحدث لشخص مغرور، لذلك سأبذل قصارى جهدي لكي لا أتحدث معه”، وتضمن ذلك لفظا خارجا آخر.

وتولى كوت إدارة مباراة ليفربول الأخيرة ببطولة الدوري الإنكليزي، والتي تغلب فيها على فريق أستون فيلا /2 صفر، أمس الأول السبت.

(د ب أ)