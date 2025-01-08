رياضة | كرة قدم عالمية

إيقاف فينيسيوس مباراتين والسماح بمشاركته في كأس السوبر الإسبانية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

مدريد: أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، إيقاف فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مباراتين بسبب تصرفه العنيف خلال فوز فريقه 2-1 على فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وتعرض فينيسيوس للطرد بعدما صفع ستول ديميتريفسكي حارس مرمى فالنسيا في الشوط الثاني على ملعب ميستايا عندما كان فريقه متأخرا 1-صفر.

وبعد استئناف قدمه النادي، أوقف الاتحاد الإسباني المهاجم مباراتين في الدوري، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة كأس السوبر يوم الخميس أمام مايوركا.

ويسعى ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر في البطولة التي تضم أربعة فرق في السعودية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ريال يسحق ديبورتيفا مينيرا بخماسية ويبلغ دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
7 - يناير - 2025
ريال مدريد يحقق فوزا دراميا على فالنسيا ويتصدر الليغا
4 - يناير - 2025
أنشيلوتي مدرب الريال: نتطلع لبداية جيدة في العام الجديد ومواجهة بلنسيه تحد لنا
2 - يناير - 2025
ريال مدريد يواجه فالنسيا في مباراة مؤجلة بحثا عن اعتلاء قمة الدوري الإسباني
2 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية