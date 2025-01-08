إيقاف فينيسيوس مباراتين والسماح بمشاركته في كأس السوبر الإسبانية

مدريد: أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، إيقاف فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مباراتين بسبب تصرفه العنيف خلال فوز فريقه 2-1 على فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الجمعة الماضي.

وتعرض فينيسيوس للطرد بعدما صفع ستول ديميتريفسكي حارس مرمى فالنسيا في الشوط الثاني على ملعب ميستايا عندما كان فريقه متأخرا 1-صفر.

وبعد استئناف قدمه النادي، أوقف الاتحاد الإسباني المهاجم مباراتين في الدوري، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة كأس السوبر يوم الخميس أمام مايوركا.

ويسعى ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر في البطولة التي تضم أربعة فرق في السعودية.