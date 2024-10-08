إيقاف كورتو لاعب كومو الإيطالي عشر مباريات بعد تشبيه لاعب كوري بجاكي شان

زيوريخ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إيقاف ماركو كورتو لاعب كومو الإيطالي عشر مباريات بسبب إيماءات عنصرية ضد المهاجم الكوري الجنوبي هي تشان هوانغ خلال المباراة الودية بين كومو وولفرهامبتون الإنكليزي قبل بداية الموسم.

كما فرض فيفا على كورتو (25 عاما) عقوبة المشاركة في الخدمات المجتمعية مع تلقي تدريب وتوعية مع منظمة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودافع كومو عن لاعبه بعد المباراة أمام وولفرهامبتون في تموز/يوليو الماضي، مشيرا إلى أن تصريحه ضد هوانغ حينما قال “أعتقد أنه جاكي شان” لا يقصد به الإهانة.

وأبلغ هوانغ عن إساءة عنصرية وقعت له في منتصف الشوط الثاني من اللقاء، مما أثار ردود فعل غاضبة من زملائه في الفريق.

وتقدم اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم بشكوى رسمية لفيفا قبل صدور القرار اليوم الثلاثاء، حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في في بيانه “اللاعب ماركو كورتو يتحمل مسؤولية السلوك التمييزي وتلقى عقوبة الإيقاف عشر مباريات”.

(د ب أ)