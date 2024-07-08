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إيقاف لاعب فرنسي بسبب فيديو هدد فيه بـ”نطح أول عربي يصادفه”- (فيديو)

8 - يوليو - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

أوقف منتخب فرنسا للرغبي المدافع، ميلفين جاميني، بعد أن نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعليقا عنصريا وتهديدا بالاعتداء على “أي عربي يجده في الطريق”.

وشارك جاميني، الذي يلعب لصالح نادي تولون، كبديل في مباراة فاز فيها منتخبه الوطني خارج ملعبه على الأرجنتين، والتي جمعتهما يوم السبت.

وقام اللاعب بنشر الفيديو على حسابه عبر موقع “إنستغرام”، وعلى الرغم من حذفه للمنشور، إلا أنه لا تزال تتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وتم طرد جاميني من المنافسة، وقال اتحاد الرغبي الفرنسي إنه “يدين التعليقات” التي أدلى بها اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، “في مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “مثل هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع القيم الأساسية لرياضتنا”.

 ونتيجة لذلك، تم استبعاد ميلفين جاميني من تشكيلة فرنسا الموجودة حاليا في الأرجنتين.

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  1. يقول طبيب بيطري:
    يوليو 8, 2024 الساعة 12:46 م

    عجيب لماذا يتمنى ان بكون ثورا ينطح

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 8, 2024 الساعة 1:48 م

    هه لاشك أن اللاعب الفرنسي صهيوني حتى النخاع 😏🤔

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  3. يقول عادل صالح:
    يوليو 8, 2024 الساعة 9:37 م

    اتمني ان اقابل هذا النطح وسوف اربيه واعلمه الأدب

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  4. يقول ابو علي الأردني:
    يوليو 8, 2024 الساعة 10:13 م

    ينطح ثم يرفس

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