إيقاف لاعب فرنسي بسبب فيديو هدد فيه بـ”نطح أول عربي يصادفه”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أوقف منتخب فرنسا للرغبي المدافع، ميلفين جاميني، بعد أن نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعليقا عنصريا وتهديدا بالاعتداء على “أي عربي يجده في الطريق”.

وشارك جاميني، الذي يلعب لصالح نادي تولون، كبديل في مباراة فاز فيها منتخبه الوطني خارج ملعبه على الأرجنتين، والتي جمعتهما يوم السبت.

وقام اللاعب بنشر الفيديو على حسابه عبر موقع “إنستغرام”، وعلى الرغم من حذفه للمنشور، إلا أنه لا تزال تتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | "Le premier Arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque", a posté dans sa story Instagram l'arrière du XV de France et du RC Toulon, Melvyn Jaminet. pic.twitter.com/0hQ66kzjSh — Cerfia (@CerfiaFR) July 7, 2024

وتم طرد جاميني من المنافسة، وقال اتحاد الرغبي الفرنسي إنه “يدين التعليقات” التي أدلى بها اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، “في مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “مثل هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع القيم الأساسية لرياضتنا”.

ونتيجة لذلك، تم استبعاد ميلفين جاميني من تشكيلة فرنسا الموجودة حاليا في الأرجنتين.

La Fédération Française de Rugby (FFR) condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet. En conséquence, Melvyn Jaminet a été mis à l’écart avec effet immédiat et quitte le groupe France actuellement présent en Argentine. Notre communiqué : — France Rugby (@FranceRugby) July 7, 2024