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إيقاف مباراتين في الدوري الإنكليزي من أجل إفطار اللاعبين المسلمين- (فيديو وصور)

3 - أبريل - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

تم إيقاف مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنكليزي، أمس الثلاثاء، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث دانغو، بكسر صيامه بشكل سريع.

واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو حتى ينتهي من الأكل والشرب على خط التماس قبل العودة لمتابعة المباراة.

كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، الثلاثاء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، موقفا مشابها.

إذ أوقف الحكم المباراة خلال الشوط الأول، بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.

تواجد 3 لاعبين مسلمين في إيفرتون بالمباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوري.

وسلطت وسائل الإعلام الإنكليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي قررت إعطاء الحكام الحق في إيقاف المباريات، مؤقتا، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار بالاتفاق مع الفريقين في الاجتماع الإداري قبل بداية المباريات.

وفي رمضان الماضي، طُلب من الحكام تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال شهر الصوم، بإيقاف المباراة بعض الوقت، ليتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

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  1. يقول رفيق بن الشريف:
    أبريل 3, 2024 الساعة 11:23 ص

    الحمدلله على نعمة الإسلام، تحية لهؤلاء اللاعبين المسلمين ، الذين يقدمون مثالا يحتذى به ، وصورة جميلة على الإسلام و احترام تعاليمه.

    رد
    1. يقول الكروي داود النرويج:
      أبريل 3, 2024 الساعة 8:13 م

      الحمد لله

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