إيقاف مدافع المنتخب التركي بعد احتفال “الذئاب الرمادية”.. ونائب أردوغان يتدخل- (تغريدات)

برلين: أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة، مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال، لمباراتين بعد إشارة اليد الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي السبت.

وسجّل ديميرال هدفي الفوز للمنتخب التركي، واحتفل بالهدف الثاني بحركة اليد القومية في إشارة إلى “الذئاب الرمادية” الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا.

🇹🇷 Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

وقال (ويفا) في بيان إنه أوقف ديميرال “لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم”.

وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنكلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهّل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.

وسيحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالملعب الأولمبي في برلين وسط خلاف دبلوماسي متصاعد مع ألمانيا.

وقال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي اليوم الجمعة، إن قرار (ويفا) بإيقاف ديميرال لمباراتين بسبب احتفاله بإشارة “تحية الذئب” والتي تحمل مضمونا سياسيا، أمر غير مقبول وينبغي العدول عنه.

وكتب يلماز عبر منصة “إكس”: “لا ينبغي أن تطغى القرارات السياسية على جمال وإثارة كرة القدم”.

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 5, 2024

كانت تركيا استدعت سفير ألمانيا الأربعاء بعد ردود أفعال سياسيين على احتفال ديميرال، ما دفع ألمانيا إلى استدعاء السفير التركي.

وردّت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على حركة ديميرال بمنشور على موقع “إكس”، قائلة إن “رمز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس له مكان في ملاعبنا”، مضيفة: “استخدام كرة القدم الأوروبية كمنصة للعنصرية أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق في القضية والنظر في العقوبات”.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية “ردود الفعل السياسية المدفوعة”، كما “العنصرية من قبل من السلطات الألمانية تجاه ديميرال”.

وقال مدافع الأهلي السعودي، ديميرال، إنه رأى مشجعين أتراكاً في المدرجات وهم يقومون بالحركة. وأوضح ديميرال: “أردت فقط أن أظهر مدى سعادتي ومدى فخري”، مضيفاً أنه يأمل أن يكون هناك “المزيد من الفرص لإظهار هذه اللفتة”.

وأكد اللاعب بعد نهاية المباراة أن لا رسالة خفية وراء حركته.

وأردف ديميرال: “الطريقة التي احتفلت بها لها علاقة بهويتي التركية”، وأضاف: “نحن جميعاً أتراك، وأنا فخور جداً بكوني من تركيا، وهذا هو معنى هذه اللفتة”.

(أ ف ب)