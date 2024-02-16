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إيقاف مراسم جاهة عريس في الأردن للاستماع لكلمة أبو عبيدة- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

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“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسم خطوبة (جاهة) عريس في إحدى المدن الأردنية، اليوم الجمعة، تخللها بث كلمة الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

وما أن أُعلن عن بث كلمة “المُلثم”، كما يلقبه كثُر، تقدمت على كلمات من يتقدمون الجاهة لطلب العروس.

وتلقى خطابات أبو عبيدة متابعة شعبية واسعة في فلسطين والدول العربية، لما تمثله من مصدر أساسي للمعلومات حول إنجازات  المقاومة كما يقول متابعون، ويرى آخرون أنه مصدر لرفع الروح المعنوية لدى الجماهير.

وتحدث أبو عبيدة في كلمة مسجلة في اليوم الـ133 للحرب الإسرائيلية المتواصله على قطاع غزة،

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