إيقاف مراقب جوي فرنسي عن العمل لقوله “فلسطين حرة” لطاقم طائرة إسرائيلية- (تدوينة)

باريس: أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنّ مراقبا جويا في مطار باريس-شارل ديغول أوقف عن العمل لقوله الإثنين عبر اللاسلكي لطاقم طائرة تابعة لشركة “إل عال” الإسرائيلية للطيران “فلسطين حرة”.

وكتب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو على منصة إكس أنّ “تحليل التسجيلات يثبت صحّة الوقائع”، مشيرا إلى أنّ السلطات “سحبت من المراقب حتى إشعار آخر أيّ إمكانية لممارسة مهامه”.

L’analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés. L’auteur a été identifié, en la personne d’un contrôleur aérien. Il s’est vu retirer toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre. Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra… https://t.co/Ojyb1siXdE — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) August 12, 2025

من جهتها، أوضحت وزارة النقل الفرنسية أنّ المراقب أطلق هذه العبارة صباح الإثنين أثناء إقلاع رحلة تابعة لشركة “إل عال” من مطار باريس-شارل ديغول.

وبحسب تابارو فقد “تمّ فتح تحقيق تأديبي على الفور، والعقوبة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الوقائع”.

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ ما أقدم عليه المراقب الجوي يتعارض مع “قواعد الاتصالات اللاسلكية التي ينبغي أن تقتصر على سلامة الحركة الجوية وانتظامها” ويدلّ على “عدم احترام واجب التحفّظ المفروض على الموظفين العموميين”، وهو الوضع القانوني للمراقبين الجويين في فرنسا.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في هذه الواقعة الثلاثاء إثر تلقّيها بلاغا بهذا الشأن من “إل عال”، الناقل الجوي الوطني الإسرائيلي.

وندّد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) بـ”واقعة غير مقبولة (…) تتعارض مع واجب الحياد السياسي وكذلك مع بروتوكولات السلامة التي تحكم الاتصالات بين برج المراقبة وطائرة في مرحلة الإقلاع”.

(أ ف ب)