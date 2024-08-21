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إيقاف مرشح تونسي سابق لانتخابات الرئاسة حاول الفرار إلى الجزائر- (تدوينات)

منذ ساعة واحدة

الصافي سعيد

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تونس- “القدس العربي”:

أكدت مصادر قضائية تونسية إيقاف المرشح الرئاسي السابق الصافي سعيد، مساء الثلاثاء، بعد محاولته الفرار إلى الجزائر.

وأكد رياض النويري الناطق باسم محاكم ولاية القصرين لإذاعة موزاييك المحلية، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في المدينة قررت الاحتفاظ بسعيد ومرافق له بتهمة “اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور”، في إشارة إلى الجزائر.

كما تحدثت صفحات اجتماعية عن إيقاف سعيد من قبل حرس الحدود الجزائري وتسليمه للجانب التونسي.

وكان الصافي سعيد أعلن في وقت سابق انسحابه من السباق الانتخابي، مؤكدا عدم توفر شرط تكافؤ الفرص ببن المرشحين.

وجاء قراره ردا على رسالة تلقاها من هيئة الانتخابات، تؤكد ضرورة استكمال وثائقه المنقوصة في ملفه، وخاصة فيما يتعلق بالتزكيات الشعبية والبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية.

وقبل أشهر، أصدرت محكمة الناحية في تونس العاصمة حكما غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حق سعيد، في شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات بتهمة وجود “شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2014”.

وعام 2019 أثار تصريح “مجتزأ” لسعيد يتحدث فيه عن استقبال بلاده لـ”مليون سائح جائع” سنويا، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه نشطاء جزائريون بالإساءة لبلادهم، قبل أن يؤكد سعيد أنه كان يقصد سياح أوروبا الشرقية، نافيا أي محاولة للإساءة للجزائر.

وحادثة إيقاف الصافي سعيد ليس الأولى من نوعها، فقبل سنوات أكدت وسائل إعلام تونسية وجزائرية قيام سلطات الجزائر بإيقاف المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي تلاحقه تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

 

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