إيقاف مستشار بارز للبنتاغون عن العمل ضمن تحقيق في تسريبات

واشنطن: قال مسؤول أمريكي إن دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اقتيد إلى خارج وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق في تسريبات بالوزارة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أمرا إداريا صدر بإيقاف كالدويل عن العمل بسبب “إفشاء غير مصرح به”. ولم تتحدث تقارير من قبل عن القرار.

وأضاف المسؤول دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الإفشاء المزعوم وإذا ما كان قد تم تقديمه لصحافي أو لشخص آخر “لا يزال التحقيق مستمرا”.

وطلبت مذكرة بتاريخ 21 مارس/ آذار الماضي بتوقيع جو كاسبر، كبير موظفي هيغسيث، إجراء تحقيق في “إفشاء غير مصرح به في الآونة الأخيرة عن معلومات أمنية وطنية تتضمن اتصالات حساسة”.

وتركت مذكرة كاسبر الباب مفتوحا أمام احتمال الخضوع لاختبار كشف الكذب، لكن لم يتضح إذا كان كالدويل قد خضع له.

وكالدويل ليس معروفا كغيره من كبار مسؤولي البنتاغون الآخرين، لكنه لعب دورا حاسما كمستشار لهيغسيث.

وبرزت أهميته في سلسلة رسائل نصية مسربة على تطبيق سيغنال كشفت عنها مجلة ذي أتلانتيك الشهر الماضي.

وفي الدردشة على تطبيق سيغنال للتراسل، قال هيغسيث إن كالدويل أفضل نقطة اتصال لمجلس الأمن القومي في أثناء استعداده لشنّ ضربات على الحوثيين في اليمن.

(رويترز)