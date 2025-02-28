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إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام الأتراك

28 - فبراير - 2025

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إسطنبول: أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في أربع مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام الأتراك.

وقام الاتحاد التركي يوم الخميس بتغريم المدرب البرتغالي البالغ من العمر 62 عاما مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار أمريكي) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحافي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق غلطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم يوم الإثنين الماضي.

ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع يوم الخميس عندما غاب عن مقاعد البدلاء خلال فوز فنربخشه 1-4 على غازي عنتاب في كأس تركيا.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن فنربخشه قد استأنف ضد قرار الإيقاف أربع مباريات. وهذا يعني أنه إذا لم ينجح الاستئناف، فسوف يغيب مورينيو عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.

(أ ب)

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