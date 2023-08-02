سياسة | دولي

إيكواس ترسل وفدا إلى النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب

منذ ساعة واحدة

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أبوجا: قال عبد الفتاح موسى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن إن وفدا من المنظمة بقيادة نيجيريا في النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة الأسبوع الماضي.

التدخل العسكري “سيكون الخيار الأخير المطروح”

وفي العاصمة النيجيرية أبوجا، قال مسؤول في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون “الخيار الأخير” الذي ستطرحه الهيئة لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، لكن يجب “الاستعداد لهذا الاحتمال”.

وصرح مفوض “إكواس” المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتار موسى “الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال”.

(وكالات)

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