إيكونوميست: بعد ثلاثة عقود.. حلم الاستقلال الكردي يتلاشى واللوم على الأكراد أنفسهم

لندن- “القدس العربي”: هل بات حلم الاستقلال الكردي يبتعد عن أكراد العراق؟ تساءلت مجلة “إيكونوميست” في تقرير لها. فعلى مدى ثلاثة عقود، ازدهرت كردستان وشهدت المنطقة أسرع نمو اقتصادي في البلاد، وقامت ببناء مجمعات نفطية حديثة وفنادق وطرقا سريعة، بينما تعثر بقية العراق.

مع التصويت لصالح الاستقلال في استفتاء عام 2017، بدا مستقبل كردستان مشرقا، إلا أن ست سنوات مضت على هذا الحلم، فالرافعات التي تدور فوق التجمعات السكانية المترامية الأطراف متوقفة فوق عقارات نصف مكتملة. ومع انتعاش عاصمة العراق، بغداد، بفضل تحسن الأمن وعائدات النفط، فإن حكامها يقلصون فرص استقلال كردستان.

بعد 30 عاما من الحكم الذاتي، عاد اقتصاد الأكراد وحدودهم ومناطقهم وسياساتهم إلى حد كبير تحت السيطرة المركزية. وعلق دبلوماسي غربي يراقب التطورات من بغداد: “هناك خطر يتمثل في فشل مشروع كردستان”.

وترى المجلة أن اللوم يقع على الأكراد وإلى حد كبير. فقد اشتد الخلاف بين عائلتيهما الإقطاعيتين – البرزانيون الذين يحكمون الغرب والطالبانيون في الشرق.

ومنذ عام 2017، نقل قادتهم السلطة إلى الأبناء الأكثر تهورا وشخصيات متقلبة. ويتقاتل الحزبان، الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (التابع لطالباني) على الموارد المتضائلة. غالبا ما يصوت وزراؤهم ضد بعضهم في مجلس الوزراء في بغداد.

ويعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأضعف بين الاثنين ويناشد بغداد لكي تدعمه علنا. ويقول زعيم الحزب بافل الطالباني “العراق أفضل من كردستان”.

على الرغم من إلحاح الغرب، يرفض الطرفان توحيد قواتهما المنفصلة، المعروفة لكلا الجانبين باسم البيشمركة، في وقت استؤنفت فيه عمليات اغتيال كوادر بعضهم البعض.

وانتهت الجلسة الأخيرة للبرلمان الكردي بشجار تلفزيوني. ومع تنامي استياء الأكراد من الاقتتال الداخلي، يتزايد قمع قادتهم.

وتم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها العام الماضي حتى شباط/ فبراير 2024 على أقرب تقدير. وتم تقييد حرية وسائل الإعلام، التي كانت ذات يوم سمة مميزة للمنطقة الكردية.

وتعلق المجلة أن الحكومة العراقية في بغداد تستغل هذا التنافس لاستعادة السلطة التي فقدتها بعد أن انتفض الأكراد ضد دكتاتور العراق القديم، صدام حسين، في عام 1991. وبدأ الأمر بالمال، ففي وقت سابق من هذا العام، استخدمت المحكمة العليا تحكيما دوليا في باريس لحظر مبيعات النفط الكردي، جرد الأكراد من الإيرادات التي جنوها من بيع 450 ألف برميل يوميا.

الحكومة العراقية في بغداد تستغل التنافس بين قادة الأكراد لاستعادة السلطة التي فقدتها بعد أن انتفض الأكراد ضد صدام حسين، في عام 1991

كما وتعتمد الرواتب الكردية الآن على البدل الشهري الذي تدفعه بغداد لحكومة الإقليم. الزعماء الأكراد الذين تجنبوا بغداد ذات يوم يتوجهون الآن إلى العاصمة للمطالبة بالمساعدات.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها كرئيس للحكومة، قام نيجيرفان بارزاني بعشر زيارات رسمية إلى بغداد. فيما لم يقم سلفه وعمه، مسعود بارزاني إلا بزيارة واحدة خلال 15 عاما.

وبموجب الميزانية الوطنية الجديدة، التي أقرت في حزيران/ يونيو، يمكن لأي من محافظات حكومة إقليم كردستان الآن أن تسعى للحصول على تمويل مباشر من بغداد. ويمكن أن يغري ذلك الطالبانيون بالانفصال عن حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها بارزاني ويزيد من تقويض وحدة المنطقة.

إلى جانب هذا، تسيطر الحكومة في بغداد على حدود الأكراد. لقد قامت بوضع حراس على معابر ومطارات حكومة إقليم كردستان، مما يمنحها حق النقض على من يمكنه الدخول والخروج. لا يزال أفراد عائلة الطالباني يجنون الأموال من تدفق السيارات والسجائر المهربة من إيران، ولكن ليس بعد، كما يقول مسؤول عراقي.

كما أن تعليق تركيا لمشتريات النفط من العراق كلف الأكراد رسوم العبور التي اعتادوا جنيها من مثل هذه المعاملات (اعتبرت محكمة دولية أن تركيا كانت تستورد النفط من حكومة إقليم كردستان دون موافقة العراق ومنحت العراق حوالي 1.5 مليار دولار كتعويض).

وفي الجنوب، يعمل الجيش العراقي والميليشيات الشيعية المرتبطة به على تعزيز سيطرتهم على الأراضي المتنازع عليها التي استعادوها من الأكراد بعد استفتاء عام 2017. ومنذ ذلك الحين أعادوا تنظيم التركيبة السكانية من خلال تشجيع العرب على الاستقرار في الأراضي التي يطالب بها الأكراد. لو تم إجراء ذلك الاستفتاء اليوم، فقد لا يكون الأكراد أغلبية.

وتقول المجلة أن التحول الأكثر ضررا هو إعادة تأكيد الدولة العراقية للتفوق القانوني. ففي أيار/ مايو، أعلنت محكمتها العليا أن قرار كردستان بتأجيل الانتخابات غير دستوري وأمرت باستبدال مفوضية الانتخابات الكردية بالهيئة العراقية.

وليس كل هذا، تفقد كردستان مكانتها كملاذ للناشطين العراقيين الهاربين. اعتقل رجال أمن أكراد العام الماضي باحثا عراقيا يعمل لصالح مؤسسة فكرية أمريكية وسلموه إلى بغداد. كما ويحتاج الموظفون الجدد في القطاع الرسمي في حكومة إقليم كردستان الآن للحصول على عدم ممانعة أمنية من العاصمة.

من الناحية الثقافية، فإن التقدم الذي أحرزته بغداد كان له أثره أيضا. على مدى ثلاثة عقود، روج الأكراد لغتهم الخاصة ودحروا برنامج التعريب البعثي القديم. جيل نسى كيف يتكلم العربية. لكنها في طريقها للعودة.

تفقد كردستان مكانتها كملاذ للناشطين العراقيين الهاربين

وخاطب نجل زعيم كردي الجمهور في حفل تخرجه في إحدى الجامعات المحلية باللغة العربية. مع توطيد العلاقات مع بغداد، يحتاج القطاع الخاص في كردستان الآن إلى موظفين جدد للتحدث عنه أيضا. وعاد إلى واجهات المحلات التجارية في العاصمة الكردية، أربيل، حيث أدى تدفق الجنوبيون إلى هدم الممتلكات الفارغة بسعر رخيص. يقول مستشار مخاطر كردي: “العرب فرصة عمل. ولكن أيضا تهديد”.

بينما يتزايد تأثير العرب العراقيين في كردستان، فإن نفوذ الأكراد في العاصمة يضعف. تعمل الفصائل الشيعية الموالية لإيران والتي تهيمن على الحكومة المركزية على تهميش القادة الأكراد، إلى جانب الأقليات الأخرى في العراق، مثل العرب السنة والمسيحيين. ويقول مسؤولون في بغداد إن الرئيس العراقي، وهو منصب يشغله كردي دستوريا، ليس إلا مجرد دمية.

تعمل الفصائل الشيعية الموالية لإيران والتي تهيمن على الحكومة المركزية على تهميش القادة الأكراد، إلى جانب الأقليات الأخرى في العراق، مثل العرب السنة والمسيحيين

وتخلص المجلة بالقول: ذات مرة ربما كان الأكراد يتطلعون إلى الغرب من أجل الخلاص. أنشأت القوى الغربية ملاذا آمنا للأكراد بعد حرب الخليج عام 1991 مع منطقة حظر طيران وافقت عليها الأمم المتحدة. لكن الاهتمام الغربي بدأ يتضاءل أيضا. فقد الأكراد منطقة حظر الطيران عندما احتلت أمريكا العراق في عام 2003. وعلى الرغم من أن الأمريكيين لا يزالون يحتفظون بقاعدة جوية في كردستان في حرير (65 كلم شمال أربيل)، إلا أن الأكراد يشتكون من أنهم لا يقدمون أي دعم عندما يطلق وكلاء إيران الشيعة الصواريخ والمسيرات عليهم. كما أن قنصلية أمريكية جديدة واسعة في أربيل تأخرت كثيرا عن موعد افتتاحها. يلقي الجمود الغربي بظلال من الشك على قوة التحالف، وهو ما يقلق مسؤولا كرديا.

لا يزال لدى الأكراد بعض الأوراق للعبها. لقد قاموا بمبادرات مع الصينيين، الذين يعتزمون بناء السدود ومصنع الأسمنت وتطوير عقارات بقيمة 5 مليارات دولار خارج أربيل. يمكن للأكراد أيضا استخدام تهديد أعداد كبيرة من اللاجئين لإثارة مخاوف الغرب. قد يؤدي استيلاء وسط العراق الكامل على كردستان إلى نزوح جماعي إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.

لكن معظم الأكراد يائسون: “سنكون مجرد مقاطعة أخرى في العراق”، كما يقول محلل في أربيل. بدأت منارة الاستقلال التي أحيت الأمل لحوالي 30 مليون كردي منتشرين في أنحاء تركيا وإيران وسوريا تتلاشى.