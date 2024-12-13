إيكونوميست: سوريا الجديدة قد تنجح أو تفشل.. لكن علينا أولاً الاحتفال بسقوط عائلة مستبدة

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “إيكونوميست” افتتاحية عن التغير المهم الذي شهدته سوريا، نهاية الأسبوع الماضي، وكيف ستنجح أم ستفشل.
وقالت إن عائلة الأسد، وبعد 53 عاماً من الحكم، لم تخلّف وراءها أي شيء، بل الخراب والفساد والبؤس.
ومع تقدم قوات المعارضة نحو دمشق، في 8 كانون الأول/ديسمبر، تبخر جيش النظام في الهواء، فقد استنفد كل الأسباب التي تدفعه للقتال من أجل بشار الأسد.
مع تقدم قوات المعارضة نحو دمشق، تبخر جيش النظام في الهواء، فقد استنفد كل الأسباب التي تدفعه للقتال من أجل بشار الأسد
وفي وقت لاحق، ركض السوريون الذين أفقرهم حكمه لاهثين نحو قصوره المهجورة. وخرج الناس المحطمون من سجونه يحدّقون في ما حولهم، ولم يعد بعضهم يتذكر اسمه.
والآن وقد هرب الأسد إلى موسكو، فالسؤال: إلى أين سيقود هذا التحرير؟
وتجيب أنه في هذا الجزء من العالم الذي يعاني من العنف الإثني والصراع الديني، فإن الكثيرين يترقبون الأسوأ. فقد علمنا الربيع العربي في الفترة 2010-2012 أن البلدان التي تطيح بحكامها الدكتاتوريين غالباً ما ينتهي بها الأمر إلى أن يتنافس عليها أو يهيمن عليها رجال ليسوا أقل استبداداً.
وهذا سبب إضافي للتطلع والعمل من أجل شيء أفضل في سوريا. وتقول الصحيفة إن أحداً لا يشك في وجود العديد من القوى التي تتآمر لجرّ سوريا إلى مزيد من سفك الدماء. وهي بلد متنوع وفسيفساء من الطوائف والأديان الذي تشكل بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. ولم تعش هذه الطوائف أبداً جنباً إلى جنب في ديمقراطية مستقرة.
وتنتمي عائلة الأسد إلى الطائفة العلوية التي تشكل نسبة تتراوح ما بين 10-15% من سكان البلاد. وفرضت العائلة ولعقود العلمانية على البلاد مع استخدام العنف.
وهناك الكثير لدى الشعب السوري من الأسباب للسعي إلى الانتقام. فبعد 13 عاماً من الحرب الأهلية في بلد يحفل بالأسلحة، ربما سعت بعض الفصائل إلى تصفية الحسابات. وربما فعل هذا بعض الرجال السيئين والخطيرين الذين تم إطلاق سراحهم للتو من السجن.
وفي ظل حكم أتباع الأسد، ومعظمهم كان من العلويين والشيعة، عانى السنة من أعمال وحشية شنيعة، بما في ذلك تعرضهم للغازات السامة مثل الكلور وغاز الأعصاب.
وقالت المجلة إن رجال القوة في سوريا ليسوا دعاة سلام. خذ على سبيل المثال، القوة الرئيسية التي تقدمت نحو دمشق، فحتى عام 2016 كانت “هيئة تحرير الشام” تُعرف باسم “جبهة النصرة”، أو الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”. وشارك مؤسسها أحمد الشرع في محاربة الأمريكيين بالعراق كعضو في تنظيم “الدولة الإسلامية”، وباسمه الحركي أبو محمد الجولاني. وتؤكد كل من “هيئة تحرير الشام” ومؤسسها الشرع أنهم تخلّوا عن العلاقة مع القاعدة وتركوا تلك الأيام وراءهم.
وفي خضم الفوضى، تقول المجلة إن هذه الجماعة، وتلك التي تعاونت معها على الإطاحة بنظام الأسد، قد تبدأ بفرض حكم إسلامي صارم، ما سيدفع الدول الأجنبية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، إلى تمويل جماعات أخرى لحمل السلاح ضدها.
وتقول المجلة إن بعض القوى الأجنبية موجودة فعلياً في سوريا اليوم ومن أجل حماية مصالحها. ففي الشمال، تخوض الجماعات المدعومة من تركيا مواجهات مع الأكراد الذين يريدون الحكم الذاتي.
وفي وسط سوريا، تقصف الولايات المتحدة معسكرات تنظيم “الدولة” خوفاً من أن تعيد الجماعة نشاطاتها الجهادية. كما دمرت إسرائيل المعدات العسكرية والأسلحة الكيميائية وتوغلت في عمق مرتفعات الجولان، واحتلت المزيد من الأراضي السورية.
وفي ظل كل هذا الصراع، فلا عجب أن يحمل الكثيرون رؤية قدرية، وأن سوريا محكوم عليها بالانزلاق إلى حرب أهلية جديدة. وإذا حدث هذا، كما يحذرون، فإن سوريا ستتحول مرة أخرى إلى مصدر للاجئين والجهاديين، وتصبح مصدراً لعدم الاستقرار أبعد من الشرق الأوسط وإلى أوروبا.
وتضيف المجلة أن اليأس ليس إستراتيجية، فسقوط الأسد يظل وعلى أقل تقدير رفضاً لإيران وروسيا، اللتين تعتبران مصدراً للفوضى العالمية.
وتقول: “ما علينا إلا أن ننظر إلى البهجة التي عمّت سوريا هذا الأسبوع، فهذه الأمة المنهكة قد تختار الطريق الطويل للسلام”.
ومن هنا، ترى أن الشرط الرئيسي لاستقرار سوريا هو ظهور حكومة متسامحة وشاملة. فالدرس الصعب الذي تعلمناه من سنوات الحرب هو أنه لا يمكن لأي مجموعة واحدة أن تهيمن على البلد بدون اللجوء إلى القمع. وحتى الأغلبية السنية لا تريد في معظمها حكم الأصوليين لها.
وعليه، فالمهمة الشاقة تتمثل في صياغة تسوية سياسية جديدة في بلد ممزق، وهي المهمة التي قد تقع على عاتق الشرع. فبصفته حاكماً لإدلب، وهي محافظة ظلت بعيدة عن النظام السابق لسنوات، أدار حكومة فعالة اعترفت بالتعددية الدينية وأدارت اقتصاداً ناجحاً. ولكن على الرغم من أنه نأى بنفسه عن الجماعات الأكثر تطرفاً وتودد إلى الغرب، فقد أصبح الشرع أكثر استبداداً، ولجأ إلى تطهير المنافسين وسجن المعارضين.
وقالت إن حكومته الوطنية المؤقتة، التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، تتكون حصرياً من الموالين لـ “هيئة تحرير الشام”. ولأنها تدعي إدارة دولة مختلة وظيفياً فستكون الكفاءة والحفاظ على النظام شرطاً في نجاحها.
ومع ذلك، إذا حاول الشرع إدارة سوريا بشكل دائم وتحويلها إلى نسخة أكبر عن إدلب، وكإقطاعية سنية تهيمن عليها “هيئة تحرير الشام”، فسوف يفشل.
وستظل سوريا مقسمة بين أمراء الحرب المتناحرين، وعدد كبير منهم ديكتاتوريون صغار. كما ستفشل سوريا لو تحولت إلى ميدان منافسة بين القوى الخارجية. ومن المحتمل أنها ستزدهر لو تُركت وشأنها، وعندما تزدهر سيعود ملايين اللاجئين إلى بيوتهم.
وهذا مهم بشكل خاص لتركيا، التي ملّت من وجود ثلاثة ملايين سوري يعيشون هناك. وباعتبارها داعمة لـ “هيئة تحرير الشام”، فإنها تأمل في الحصول على عقود في بلد مزدهر.
إذا حاول الشرع إدارة سوريا بشكل دائم وتحويلها إلى نسخة أكبر عن إدلب، وكإقطاعية سنية تهيمن عليها “هيئة تحرير الشام”، فسوف يفشل
وينبغي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يفهم أيضاً أن أفضل طريقة لإضعاف الدعوات إلى الحكم الذاتي الكردي هي خلق سوريا حيث يكون فيها للأكراد والأقليات الأخرى صوت.
وتعلق المجلة أن العالم قد لا يحب “هيئة تحرير الشام”، ولكن تخريب جهود إنشاء حكومة مستقرة من شأنه أن يخاطر بانتشار السم إلى العراق والأردن ولبنان. لذلك، ينبغي لأمريكا والسعودية أن تقنعا إسرائيل وتركيا والإمارات العربية المتحدة بعدم تدمير فرص سوريا. وإذا برز الشرع كزعيم وطني معقول، فيتعين على الغرب أن يكون مستعداً لشطب “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب وبسرعة.
وتضيف “إيكونوميست” أن سوريا الجديدة لديها هدية عظيمة: وهي إمكانية التخلص من روسيا وإيران اللتين أنفقتا عشرات المليارات من الدولارات لإبقاء الأسد في السلطة، لكن الطغاة في طهران وموسكو أثبتوا أنهم غير قادرين على دعم الاستبداد في بلد رفض الشعب طاغيته، وأكثر من فشل الغرب في دعم الديمقراطية في العراق وأفغانستان.
وقد فشلت روسيا في تحقيق طموحاتها الإمبراطورية، وهي الرسالة التي سيتردد صداها في القوقاز وآسيا الوسطى. ففي غضون عام واحد فقط، شهدت إيران هزيمة وكلائها في غزة ولبنان والآن سوريا. وقد تقلص نفوذها في الشرق الأوسط بشكل كبير، ما قد يفتح المجال للمفاوضات مع إدارة ترامب القادمة.
ومع ذلك، فهناك الكثير من الأمور التي قد تحيد عن مسارها في مكان مدمر مثل سوريا. ومن المؤكد أن الجهود الرامية إلى إعادة بناء البلاد ستنطوي على صراع على النفوذ، وسيحتاج رجالها الأقوياء إلى احتياطيات كبيرة من الشجاعة والبصيرة والحكمة التي لم يكشفوا عنها بعد. ولكن قبل شطب المستقبل، توقفوا للحظة وشاركوا السوريين فرحتهم بإسقاط عائلة مستبدة.
مهما فشلت لا يمكن ان تصل لمستوى الإجرام والحقد الطائفي اللتي كانت فيه.
سوريا سوف تنجح بإذن الله جل جلاله و بهمة شعبها المؤمن المظلوم، ولا عزاء المنافقين و المتآمرين .
لا نشك باستبداد كل الانظمه العربيه. للأسف.. بالإضافة إلى جهل الشعوب. أيضا.
نعم ذهب الإجرام الأسدي. ولكن خسرنا مساحه وأرض استراتيجية بالإضافة إلي مركبات ومواد حربيه مكلفة
أي الاستعماري الصهيوني في خلال 3ساعات دمر من القهوه آلتي ىلم يستطيع تدميرها في خلال 50عام.
للأسف المعارضة لم يكن لها برنامج عمل علمي محنك من خلالها يزول الطاغيه. وفي نفس الوقت ىنحافظ علي القوه العسكريه..ونحمي الوطن من الهزيمه
حيث سفك دماء العلماء خساره سوريا وعالمياً. ….وهي مسؤوله عن أمن المواطنين من اللحظه رحيل المجرم..
ولكن ما تم بناؤه في خلال ى50من جهودك ودم السوري تم تدميره أمام الجامعيه العربيه والإسلامية معا. ولن يتحرك. ساكن
وجود المجرم مأساة. ورحيله أكثر مأساوي بسبب عدم وضعف المعارضة السورية في وضع خطط استباقية ىعلميه.. رحيله واستلام مخطط لا استلام بدون دراسه علميه..
نعم آلامه انقسمت إلي ىاقطار. وا لقطر
انقسم إلي أمم الآن وبهذا انتصر سايكس بيكو للمره الثالثه للأسف.
سوريا الكبري. كانت تضم سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وبلاد الشام ومصر.وكانت تدار من القاهرة… أحمد بن البلطان.
نعم الغرب دائما
نعم الغرب دائما منتصر علينا بجهلنا قبولنا بالحدود الاستعمارية آلتي ىيضعها لنا الاستعمارية الصهيوامريكلنبيريطنوفرنسيالماني ىفرق تسد…
ضعف الفكر العربي وجهله في إدراك لحقائق. ساهم في الغطرسة الاستعمارية…
لا يكون لنا كرامه ما دام الجهل هو الذي يسود بيننا…
الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا…
نحترم كرامه الانسان المؤمن وغير المؤمن ىالسني والشيعي و و و و و و
كلنا بشر ولنا حقوق وواجبات متساوية بدون عنصريه حمقاء…
قول الله أكبر. جميل ولكن بدون أن تفهمه. مصيبه…
جندي علي فراش العلاج. تم قتله..،بدون. قضاء. نأسف نأسف نأسف
لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله….
نرفض الجهل والاستعباد والظلم…. نريد قيادة جديدة عادله متفهمة لكرامة الإنسان أولا
والاهتمام بكل ذره من تراب سوريا.. أولا. وفلسطين ثانياً…بتخطيط علمي محنك
قبل ألإحتفال بسقوط هذه ألعائلة ألمجرمة ألتى حكمت سورية بالحديد والنار وأذلت ألكثير وقتلت ألكثير ظلما وعدوانا. ليس غريبا على هذه ألعائلة ألفاجرة ألتى قرأنا عنها ألكثير ، عائلة قطاع طرق. كانت تغير على ألقوافل ألقادمة إلى سورية وتقتل أصحابها وتستولى على ما لديها . عائلة كانت تعرف بإسمها ألأصلى وهو “ألوحش”. هذا هو ‘سم عائلة بشار وأبوه حافظ، عائلة الوحش ، قام حافظ بتغييره يوم إستولى على ألسلطه فى ذلك أليوم ألأسود من تاريخ سورية ألحبيبة. ألمهم أطالب ألقدس ألعربى وكافة ألجرائد بالإشارة إلى ألإسم ألأصلى لهذه ألعائلة ألقذرة وهو “ألوحش” كل ألتهنئة للشعب ألسورى ألنبيل ألذى حرر بلاده ومليون مبروك……..
“ أن البلدان التي تطيح بحكامها الدكتاتوريين غالباً ما ينتهي بها الأمر إلى أن يتنافس عليها أو يهيمن عليها رجال ليسوا أقل استبداداً.“ اين الدليل على ذلك هل كان مرسي رحمه الله دكتاتور او المرزوقي ؟