إيكونوميست: سياسة ترامب الخارجية القائمة على النزوات تفقد أمريكا أصدقاءها ولا تحل مشاكل العالم

لندن- “القدس العربي”:

حذرت مجلة “إيكونوميست” في افتتاحيتها من صفقات ترامب التي تزعزع العالم، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي متقلب، وفي لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في ألاسكا، ستكون هي المرة السابعة التي يلتقيان فيها وجها لوجه. لكن هذه المرة مختلفة، فمنذ لقائهما الأخير، شن بوتين حربا غير مبررة وخسر ربما مليون جندي روسي (قتلى وجرحى)، وألحق بأوكرانيا معاناة لم تنته في سعيه وراء حلم إمبراطوري، بحسب ما تقول المجلة.

ويأمل ترامب الذي لا يلين، أن يقابل ديكتاتورا عنيدا ويجس نبضه ويتوصل إلى اتفاق. وهو أكبر اختبار حتى الآن لأسلوبه الدبلوماسي الفريد. كما أنه يذكر بمدى تقلب السياسة الخارجية الأمريكية، فهل سيكون ترامب حازما، معلنا أن أمريكا وحلفاءها سيبذلون ما في وسعهم لضمان سيادة أوكرانيا؟ أم أنه سيكون في عجلة من أمره لإعادة استئناف العلاقات مع روسيا ويكافئ عدوانها ويترك أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية؟ بينما ينتظر الجميع سماع الرئيس، لا أحد يعلم ما سيفعله.

إلا أن اللقاء هو صورة عن سياسة ترامب. ففي بداية ولايته الثانية، كانت لدى مؤيديه نظرية حول كيفية استخدامه للقوة الأمريكية. فبدلا من الاعتماد على علاقاته العميقة وخبراته، سيعتمد على حدسه. وبصفته مفاوضا بارعا يتمتع بمهارة استشعار رغبات الآخرين ومخاوفهم، سيتقن فن التفاوض ويمارس الضغط بلا هوادة.

وهو يعرف أن الجميع يريد الوصول إلى الأسواق الأمريكية. وبتهديده بإغلاقها، سيجبر الأجانب المتمردين على إنهاء الحروب وإعادة ضبط شروط التجارة بما يخدم مصلحة أمريكا. صحيح أن نهجه القائم على المعاملات قد يغذي بعض الفساد. ولكن إذا حقق السلام في أوكرانيا أو غزة، فمن يهتم؟

وللأسف، لهذا النهج عيوبه، فاستخدام الرسوم الجمركية كسلاح يضر بأمريكا أيضا. والأهم من ذلك فإن التخلي عن المبادئ العالمية لصالح مبدأ القوة ينفر الأصدقاء دون أن يخيف الأعداء. كما أن استبدال أي نظرية متماسكة للعلاقات الدولية بالنزوات الرئاسية يجعل الجغرافيا السياسية أقل قابلية للتنبؤ وأكثر خطورة. ومن البديهي أن ترامب ليس من دعاة العولمة ولا من دعاة الانعزالية، كما لا يؤمن بمجال النفوذ الإقليمي، فهو ببساطة يفعل ما يشاء، وهو ما يتغير باستمرار.

وتعتقد المجلة أن الطريقة الوحيدة لفهم “الترامبية” هي تقسيم جهوده في عقد الصفقات إلى ثلاث رهانات: عالية، ومتوسطة، ومنخفضة المخاطر.

الرهان الأول، علاقات أمريكا مع القوى العظمى غير الصديقة، وخاصة الصين وروسيا. وهنا إسرائيل حاضرة أيضا، نظرا لأهميتها في السياسة الداخلية الأمريكية. وكذلك إيران حاضرة، نظرا للتهديد الذي تمثله على جيرانها.

وجميع هذه العلاقات معقدة وصعبة، ولها أهمية كبيرة بالنسبة لترامب. وعليه، ففي حالة تحقيق أي انتصار، كإنهاء الحرب في أوكرانيا أو التوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أو وجد صيغة للتعاون مع الصين دون تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، فإن العائد قد يكون مذهلا.

في فئة المخاطر المتوسطة، يضع ترامب البرازيل وجنوب إفريقيا، وعلى نحو غريب الهند العملاقة، في هذه الفئة.

وهذه دول مهمة ترغب كل من أمريكا والصين في أن تكون بصفهما. ومن الناحية القيمية، فهي قريبة وفي معظم الحالات للقيم الأمريكية منها إلى القيم الصينية. ومن المفترض أن العلاقة معهما مربحة للطرفين. لكنها لا تحب أن يصدر ترامب لها أوامر، وتشعر بالإهانة عندما يهينها أو يحاول التنمر عليها.

أما الرهانات الصغيرة بالنسبة لترامب، فتتمثل في الدول الصغيرة أو الفقيرة. ويمكن للقوى العظمى أن تمارس نفوذا كبيرا على مثل هذه الأماكن، وأحيانا تحقيق أهداف جيدة.

فقد ساعد ترامب على توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا، على سبيل المثال، وتوسط في هدنة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. هذه إنجازات جيدة، في ظل الاقتتال المستمر منذ 35 عاما بين أذربيجان وأرمينيا. وقد توسط ترامب لإعادة فتح علاقات التجارة والنقل. وقد تشمل الثمار إضعاف النفوذ الروسي في وسط آسيا والقوقاز. أما اتفاقية الكونغو ورواندا، فهي أكثر هشاشة وانتهكها المتمردون المدعومون من رواندا أكثر من مرة. وقد تستفيد أمريكا من هذه المعاهدة عبر حصولها على صفقات المعادن.

وتعلق المجلة أن أسلوب ترامب في التعامل مع الرهانات المتوسطة لم يعمل بنجاح. فقد بدأ خلافات لا داعي لها مع قادة البرازيل، لأنهم يحاكمون رئيسا سابقا مواليا لترامب بتهمة انقلاب مزعوم. أما فيما يتعلق بجنوب إفريقيا، فلأنه يعتقد، خطأً، أنها تضطهد البيض. وافتعل مشكلة مع الهند التي أثار غضب رئيس وزرائها من خلال فرض رسوم جمركية مؤلمة وتباهيه غير الدبلوماسي.

النتيجة؟ ستقترب الهند من روسيا مرة أخرى وستكون أقل ميلا للعمل كثقل موازن للصين. وترى البرازيل وجنوب إفريقيا الصين كشريك أكثر موثوقية من أمريكا. وبالمحصلة، حصل ترامب على عناوين رئيسية أسعدت أكثر مؤيديه حماسة، لكن أمريكا خسرت.

وبالمقارنة، يتخبط الرئيس عندما يتعلق الأمر بالرهانات العالية، فقد حاول تركيع الصين عبر الرسوم الجمركية، لكنها تقاوم. وفي هذا الأسبوع، كان ترامب أول من رمش ومدد الموعد النهائي مرة أخرى. كما قوّض سياسته المتعلقة بالأمن القومي برفعه الحظر على تصدير رقائق “إنفيديا” إلى الصين، مصرّا على حصول “العم سام” على خصم بنسبة 15%.

وفي أوكرانيا، كان موقفه متناقضا جدا، إذ لامها يوما على الغزو الذي تعرضت له من روسيا، وهدد بقطع المساعدات العسكرية. لكنه عاد واتهم بوتين بعدم الصدق وسوء النية وهدد بفرض عقوبات أشد على روسيا.

أما فيما يتعلق بإسرائيل، فقد دأب على منح بنيامين نتنياهو كل ما يريده دون أن يحصل على أي مقابل. وإذا كان قصف ترامب للمواقع النووية الإيرانية قد جعل إسرائيل أكثر أمانا، فهو أمر في غاية الأهمية، لكنه فشل في استخدام نفوذه لكبح جماح حرب إسرائيل التي لا تنتهي في غزة.

وقد تعلمت دول أخرى كيف تغازل ترامب، فقد ساعدت صفقة عملات مشفرة وترشيح لجائزة نوبل للسلام باكستان. فيما أهدته قطر طائرة ساعدته. وأولئك الذين يقولون إن ترامب يسعى لمصلحته الخاصة، لا لمصالح أمريكا، لديهم الكثير من الذخيرة لمهاجمته.

ويظل هذا مجرد حكم أولي. إذا واجه ترامب بوتين هذا الأسبوع، فربما يتمكن من إبرام أعظم صفقة له على الإطلاق، منهيا أسوأ حرب في أوروبا منذ عام 1945، لكن للأسف فكل الأضداد ضده.