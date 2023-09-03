إيكونوميست: سيكون من الصعب استبدال بريغوجين في عمليات “فاغنر” في إفريقيا

لندن ـ “القدس العربي”:

قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير بعنوان “سيتعين على عملاء فاغنر التكيف مع القيادة الجديدة.. لكن سيكون من الصعب استبدال يفغيني بريغوجين”، إنه في اليوم التالي لوفاة يفغيني بريغوجين، قال فيديل غواندغيكا مستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى إن “بريغوجين بطل بالنسبة لنا.. ولن ننساه”.

ومع ذلك، قال إن العلاقات بين روسيا وأفريقيا الوسطى، البلد الذي تتمركز فيه مجموعة “فاغنر”، “سوف تستمر.. لقد فعلت روسيا الكثير من أجل أفريقيا الوسطى وستواصل القيام بذلك”.

وأشارت المجلة إلى أنه على مدى السنوات الست الماضية، جسّدت “فاغنر” بوحشية نصف النهج المزدوج الذي تتبعه روسيا تجاه أفريقيا.

وتظهر بيروقراطية السياسة الخارجية، أن لديها سياسة تجاه أفريقيا شبيهة بسياسة الصين والقوى الغربية، حيث تستضيف مؤتمرات القمة الجذابة، ويسافر دبلوماسيون مثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى القارة السمراء لتوقيع اتفاقيات تجارية.

لكن بالتوازي، تمزج ذلك بعملية الظل التي تقوم بها “فاغنر” بين المؤسسة الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وأعمال العصابات عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين.

لقد كانت “فاغنر” المثال الأكثر شهرة لهذا النهج الرخيص والذي يمكن إنكاره إلى حد ما تجاه القارة.

فاغنر في أفريقيا

ويضيف التقرير أنه في أعقاب وفاة بريغوجين، أصبح مستقبل مشاريع “فاغنر” الأفريقية موضع شك.

ويبدو أن روسيا غير راغبة في التخلي عن إمبراطوريتها، لذا فهي تسعى جاهدة لتأكيد سيطرتها وطمأنة عملائها.

وقد تقوم كيانات أخرى مرتبطة بالكرملين بالاستحواذ على أعمال “فاغنر”، لكن بالنظر إلى المستقبل، قد يكون من الصعب عليهم تكرار نجاح “فاغنر”، خاصة إذا كانت روسيا مترددة في السيطرة رسميًا على منظمة متقلبة وإجرامية.

ويضيف التقرير أنه في مرحلة أو أخرى، حاولت “فاغنر” تأسيس وجود لها في حوالي 12 دولة أفريقية، ولكن في الواقع لديها موطئ قدم في 4 فقط.

وفي هذه الرباعية من الدول الهشة، سيتم تحديد مستقبل إمبراطورية بريغوجين.

أفريقيا الوسطى

وفي أفريقيا الوسطى، تتشابك فاغنر مع النظام هناك، خاصة أن للرئيس حراسا شخصيين ومستشارين أمنيين من “فاغنر”، كما تقود المجموعة قوات من خارج العاصمة بانغي.

وفي المقابل، قامت الشركات في شبكة “فاغنر” بالتدخل في كل أنواع الأنشطة الاقتصادية، من المشروبات الكحولية إلى الماس وما هو أبعد من ذلك.

ووفقا للتقرير، لن يرغب الكرملين في تعطيل الروابط الوثيقة بين كبار شخصيات “فاغنر” ونخبة أفريقيا الوسطى.

ولا يزال من الممكن رؤية مقاتلي “فاغنر” في أنحاء بانغي، وهم يتسوقون ويشربون الكحوليات.

ومع ذلك، هناك تلميحات إلى أن روسيا تحاول التقليل من شأن إرث بريغوجين.

ولم يشجع رئيس أفريقيا الوسطى على مقابلة بريغوجين في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو/تموز.

وبدلاً من ذلك، تم تقديمه إلى أندريه أفريانوف من المخابرات العسكرية الروسية.

ويقول جواندجيكا: “سوف تجد روسيا بسهولة قائداً لمواصلة العمل الضخم الذي يقوم به بريغوجين”.

السودان

ويشير التقرير إلى أن “فاغنر” استخدمت أفريقيا الوسطى لتزويد حلفائها في السودان المجاور، وهي إحدى مناطق نفوذها الرئيسية الأخرى.

وتخوض قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية تطورت من قوات الجنجويد التي ارتكبت أعمال إبادة جماعية في دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حربًا أهلية ضد القوات المسلحة السودانية منذ أبريل/نيسان.

ووفقا للتقرير، يقول مسؤولون أمريكيون إن “فاغنر” ساعدت في تسليح قوات “الدعم السريع”، مقابل الذهب.

ويضيف أنه بدون بريغوجين، يبدو أن روسيا تعيد ضبط نهجها في التعامل مع حرب غير مؤكدة، وأن “روسيا قد تلعب دوراً أكثر حذراً قليلاً في المستقبل”.

وحتى الآن، ضمنت “فاغنر” علاقة غير رسمية مع قوات الدعم السريع، ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن الكرملين قلق من أن فاغنر ذهبت إلى أبعد من ذلك.

ومنذ تمرد بريغوجين في يونيو/حزيران الماضي، شهدت روسيا زيارتين من مالك عقار، الرجل الثاني في القوات المسلحة السودانية.

ويسيطر الجيش على بورتسودان، حيث ترغب موسكو في إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

ليبيا

وعلى النقيض من ذلك، قد تكون ليبيا أحد الأماكن التي يؤدي فيها وفاة بريغوجين إلى بذل المزيد من الجهود المنسقة من جانب موسكو.

وقاتلت “فاغنر” لسنوات إلى جانب أمير الحرب القوي في الشرق خليفة حفتر، والذي حاول ما يسمى بجيشه الوطني الليبي الاستيلاء على العاصمة طرابلس في عام 2019.

وبعد فشل المسير إليها، بقي مرتزقة “فاغنر” في القواعد العسكرية والمنشآت النفطية تحت سيطرة حفتر.

وأشارت روسيا بالفعل إلى رغبتها في الحفاظ على هذه العلاقة.

وفي اليوم السابق لوفاة بريغوجين، التقى حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، في بنغازي، مما يشير إلى أن حفتر سيستمر في التمتع بالدعم الروسي بشكل مباشر.

وقد تنظر روسيا إلى ليبيا كموطئ قدم لعملياتها في أماكن أخرى في أفريقيا، وميناء محتمل على البحر الأبيض المتوسط، ومورد للنفط.

مالي

وفي مالي، تقاتل “فاغنر” منذ ما يقرب من عامين، الجهاديين إلى جانب قوات المجلس العسكري الحاكم.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن قاعدتها توسعت منذ الانقلاب الفاشل الذي قام به بريغوجين، وربما تقوم أجهزة الأمن الروسية بدور عملي أكثر هنا أيضًا.

وحسب ما ورد، فقد التقى عاصمي غويتا رئيس المجلس العسكري، بأفيريانوف في القمة الروسية الإفريقية.

وشهد المراقبون مؤخرًا ارتفاعًا في الرحلات الجوية إلى مالي من سوريا، حيث تعمل “فاغنر” أيضًا، ومن المفترض أنها تجلب الإمدادات للمقاتلين الروس.

ومع ذلك، فإن إلى أي مدى ستذهب روسيا لدعم مالي هو سؤال مفتوح.

في العام الماضي، قفز عدد القتلى بسبب العنف المسلح في المناطق الثلاث الأكثر تضررا في منطقة الساحل – مالي، وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، اللتين شهدتا انقلابات احتفلت بها موسكو بنسبة 75%، إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وقد يكون هذا العام أكثر دموية، خاصة أن 13 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة بدأوا في الانسحاب من مالي بعد أن طردهم المجلس العسكري، في أعقاب قرار فرنسا بإنهاء مهمتها التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن في أعقاب وصول فاغنر.

ويمكن أيضًا أن يستخدم المجلس العسكري في مالي، “فاغنر” للتعامل مع أعداء آخرين غير الجهاديين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت جماعة متمردة في شمال مالي – باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاق السلام الموقع في عام 2015، والتي تم اعتبارها محظورة على العمليات التي تدعمها فرنسا والأمم المتحدة – إنها تعرضت لهجوم من قبل الجيش المالي وقوات “فاغنر”.

ووفق التقرير، فإن هذا قد يجعل المجموعة أقرب إلى المجلس العسكري، ولكنه قد يخلق أيضًا حريقًا أوسع نطاقًا.

ويشير التقرير إلى أنه رغم أن الكرملين حريص على طمأنة الحلفاء الأفارقة بأنه لن يتركهم في طي النسيان، فإنه يبدو أيضا حريصا على الحفاظ على الترتيبات بعيدة المدى.

وفي القمة الروسية الإفريقية، كانت عدة مجموعات أخرى من المرتزقة تتطلع إلى سرقة الأعمال من حطام “فاغنر”.

وهنا يقول إيفان كليشتش من المركز الدولي للدفاع والأمن، وهو مركز أبحاث مقره في إستونيا إن “إمبراطورية بريغوجين في أفريقيا هي كعكة يتم تقطيعها الآن”.

ومع ذلك، إذا طلب العملاء الأفارقة الدعم الرسمي من الكرملين، فقد تجد القوات المسلحة الروسية، التي تكافح بالفعل في أوكرانيا، صعوبة في تلبية الطلب.

وربما تصبح الترتيبات بين فاغنر والجيش الروسي أكثر صعوبة.

ويختم التقرير بالقول إنه “على المدى الطويل، سيكون من الصعب استبدال بريغوجين.. فبدون شخصيته وطرقه في فعل الأشياء، لا أعتقد أن هذه البنية التحتية بأكملها يمكن أن تستمر”.

ويضيف: “في أفريقيا، كان بريغوجين مثل سمكة في الماء.. أولئك الذين يأتون بعد ذلك قد يغرقون”.