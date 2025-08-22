إيكونوميست: على الشرع ألا يبدد فرصته ويشرك المعارضة في التمثيل وليس مجرد التسامح معها

لندن – “القدس العربي”:

نشرت مجلة “إيكونوميست” مقالا قالت فيه إن الأمور كانت تتجه نحو الأفضل بالنسبة لأحمد الشرع، خلال معظم النصف الأول من هذا العام.

وكان الرئيس السوري الجديد يستمتع بقرار دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلاده. بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، عادت دمشق ومدن أخرى إلى النشاط الاقتصادي. وتوافد المستثمرون من الخليج وتركيا. وأظهرت استطلاعات المجلة أن المزاج العام كان إيجابيا.

بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لم يفرض الشرع، الجهادي السابق، نظام الحكم على غرار نظام طالبان الذي كان يخشاه البعض. أعربت الغالبية العظمى من السوريين عن تفاؤلهم بالمستقبل.

وتقول المجلة إنه وللأسف، مع خفوت النشوة، يزداد إحباط السوريين، فقد خيب الشرع آمالهم بفشله في تهدئة الانقسامات الطائفية التي لطالما جعلت بلادهم برميل بارود. وقالت إنه يظهر استبدادا زاحفا.

والآن، بدأ ناشطون في المجتمع المدني معارضة منظمة. وعليه، فكيفية استجابة الشرع لهذا التحدي السياسي ستحدد مستقبل رئاسته ومستقبل بلاده.

ولطالما تصرف الرئيس ببراغماتية، إلا أن هناك هفوات فادحة.

ففي آذار/ مارس، عندما قتلت ميليشيات مرتبطة بقوات الشرع نحو ألف شخص في محافظة اللاذقية الساحلية، كان رده بطيئا. وتعد هذه المنطقة معقل الأقلية العلوية في سوريا، الطائفة التي ينتمي إليها الأسد والعديد من الموالين له.

وبعد أربعة أشهر، انتهت الاشتباكات في السويداء، وهي محافظة يهيمن عليها الدروز، بمجازر، بعضها على يد قوات موالية للحكومة.

ومرة أخرى، لم يتمكن الشرع – أو لم يكن راغبا – في وقف العنف. وقد منحت الفظائع التي ارتكبت هناك إسرائيل، التي تعيش فيها أقلية درزية، ذريعة للتدخل. فشنت إسرائيل غارات على المحافظة وعلى دمشق.

وقالت المجلة إنه من الصعب إغفال علامات الاستبداد. عندما حكم الشرع محافظة إدلب خلال السنوات الأخيرة من حكم نظام الأسد، أدار حكومة كفؤة أشرفت على اقتصاد مزدهر. لكنه أظهر سلطوية، فسجن العديد من منتقديه. وقد جلب بعضا من سمات تلك القيادة إلى الرئاسة، مركزا السلطة في أيدي مجموعة صغيرة من الموالين، معتمدا على القبائل السنية، ومهمشا الأقليات على حد تعبير المجلة.

ويجادل مؤيدوه أحيانا بأن التمثيل الواسع ترف في بلد مزقته الحرب، وأن الحكم الضيق هو ثمن الكفاءة. إلا أن المركزية لم تحقق الحكم الرشيد، ناهيك عن الأمن.

ومن هنا، بدأ ائتلاف فضفاض من النشطاء، بعضهم من قدامى المحاربين في حقبة مناهضة الأسد، بالضغط من أجل إصلاح سياسي عاجل. ودعوا إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري الذي صاغه الشرع على عجل للسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وإعطاء مجال أوسع للمجتمع المدني للعمل. ويُعد هذا أول انطلاقة لمقاومة منسقة للنظام.

ولم يعتقل الشرع أيا من خصومه الجدد بعد. لكن عليه أن يفعل أكثر من مجرد التسامح مع المنتقدين؛ عليه أن يرحب بهم ويشركهم في حكومته. سوريا بحاجة إلى عملية دستورية مفتوحة، واتفاق مع الأكراد، وقيادة أوسع في قوات الأمن، وقانون انتخابي يضمن ألا تختار اللجان التي تختار أعضاء البرلمان المؤقت في أيلول/ سبتمبر بأغلبية ساحقة السنة المتشددين.

ومع اقتراب نهاية حكم الشرع في إدلب، هتف المتظاهرون لإسقاطه. ولم يصل منتقدوه إلى هذا الحد بعد. ليس لديه بديل، وفراغ السلطة في بلد أنهكته الحرب الأهلية سيكون خطيرا. ومع ذلك، في نظام سياسي فاعل، يمكن للمعارضة أن تكون قوة استقرار بدلا من أن تكون تهديدا. بالنسبة لسوريا الهشة والمنقسمة، هذه هي أفضل فرصة لتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية أخرى.