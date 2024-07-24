إيلون ماسك: إنترنت “ستار لينك” متوفر في مستشفى بغزة

إسطنبول: أعلن رئيس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك، الأربعاء، أن الشركة بدأت تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها ذراعها “ستار لينك” في أحد مستشفيات قطاع غزة.

وذكر ماسك في منشور على منصة “إكس”، أن خدمة إنترنت “ستار لينك” متوفرة الآن في مستشفى بقطاع غزة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للإمارات وإسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي إعلان ماسك، بعد ما يزيد قليلاً على خمسة أشهر من نيله إذنا من الحكومة الإسرائيلية لبدء تقديم الخدمات في مراكز حيوية داخل غزة.

واتفقت “سبيس إكس” ووزارة الاتصالات الإسرائيلية في فبراير/ شباط الماضي، على سلسلة إجراءات من شأنها السماح باستخدام الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات بغزة.

ويأتي إعلان توزيع الإنترنت في أحد مستشفيات غزة، في وقت تبحث فيه “سبيس إكس” عن موزع رسمي لتشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في السودان، حيث استخدم المتطوعون والعاملون في مجال الصحة “ستار لينك” لتقديم الإغاثة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023.

و”ستار لينك” متاحة رسميا في معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في أجزاء أخرى من العالم مثل اليابان ونيجيريا وأستراليا، وفقا لخريطة موجودة على موقع “ستار لينك” الإلكتروني.

(الأناضول)