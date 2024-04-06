لايف ستايل | تكنولوجيا

إيلون ماسك: تسلا تكشف عن السيارة “روبوتاكسي” في 8 أغسطس

6 - أبريل - 2024

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نيويورك: أعلن رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية”تسلا” إيلون ماسك اعتزام شركته الكشف عن سيارتها ذاتية القيادة، “روبوتاكسي”، التي طال انتظارها، في الثامن من آب/أغسطس المقبل.

ولم يقدم الملياردير ماسك، أي تفاصيل أخرى، في منشوره المقتضب للغاية على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/، تويتر سابقا، التي يملكها.

وطبقا لتصريحات سابقة، ستعتمد السيارة ذاتية القيادة، على برنامج فني جديد، تهدف إلى جعل الإنتاج أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

ووعد ماسك على مدار سنوات بتقديم السيارة “تسلا” ذات القيادة الذاتية مما سيغير بشكل جذري قيمة السيارات والنموذج التجاري لها.

وحتى الآن، فإن ما يسمى بتقنية “القائد الآلي”، التي طورتها شركة “تسلا”، في السيارات الكهربائية للشركة، هي مجرد نظام مساعدة للسائق، يتطلب التحكم والتدخل، من قبل الإنسان خلف عجلة القيادة.

(د ب أ)

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