إيلون ماسك حول تويتر: “سنودّع قريبا كل الطيور”

الولايات المتحدة: قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها: “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:06 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد: “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا”.

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.

(رويترز)