إيلون ماسك حول تويتر: “سنودّع قريبا كل الطيور”

الولايات المتحدة: قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.
وكتب على المنصة التي يملكها: “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.
وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:06 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد: “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا”.
ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.
(رويترز)
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds
— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023