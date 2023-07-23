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إيلون ماسك حول تويتر: “سنودّع قريبا كل الطيور”

منذ 10 دقائق

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الولايات المتحدة: قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها: “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:06 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد: “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا”.

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.

(رويترز)

 

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