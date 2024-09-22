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إيلون ماسك: سبيس إكس تعتزم إطلاق 5 مركبات غير مأهولة للمريخ خلال عامين

منذ 7 ساعات

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واشنطن:  قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس اليوم الأحد إن الشركة تعتزم إطلاق نحو خمس مركبات فضائية غير مأهولة من طراز ستارشيب إلى المريخ في غضون عامين.

كان ماسك قال في وقت سابق من هذا الشهر إن أول رحلات ستارشيب إلى المريخ ستنطلق في غضون عامين “عندما تفتح نافذة الانتقال التالية بين الأرض والمريخ”. ويشير هذا إلى فترة كل 26 شهرا تقريبا عند حدوث تقارب بين الكوكبين في مدارهما وتكون المسافة بينهما أقل.

وقال ماسك اليوم إن الجدول الزمني لأول رحلة مأهولة سيعتمد على نجاح الرحلات غير المأهولة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “إذا هبطت جميع تلك المركبات بسلام، فإن المهمات المأهولة ستكون ممكنة خلال أربع سنوات”، مشيرا إلى إمكانية تأجيل المهمات المأهولة لمدة عامين آخرين في حالة وجود عقبات.

وتابع قائلا “بغض النظر عن مدى نجاح عمليات الهبوط، فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى المريخ بصورة كبيرة مع كل فرصة تلوح”.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك المعروف بتقديم جداول زمنية متغيرة بشأن استعداد ستارشيب إن أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ ستكون في غضون خمسة أعوام مع هبوط أول شخص على المريخ خلال سبع سنوات.

ويعتمد ماسك على ستارشيب لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال أشخاص وبضائع إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد وفي النهاية الطيران إلى المريخ.

(رويترز)

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