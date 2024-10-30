إيلون ماسك: عدد الروبوتات سيتجاوز سكان العالم بحلول 2040

إيلون ماسك يتحدث على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

الرياض: قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية، إيلون ماسك، إن عدد الروبوتات المؤنسنة (الشبيهة بالإنسان)، سيتجاوز عدد سكان الكرة الأرضية بحلول عام 2040.

جاء ذلك في مداخلة لـ ماسك، مساء الثلاثاء، على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري تحت عنوان “أفق لا متناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد”.

وأضاف: “أعتقد أنه بحلول عام 2040 سيبلغ عدد الروبوتات المؤنسنة نحو 10 مليارات روبوت، ستكون كلفة الواحد منها تتراوح بين 20 – 25 ألف دولار أمريكي”.

وزاد: “ستكون هذه الروبوتات قادرة على القيام بالمهام اليومية للبشر، وستكون أسعارها بالمتناول في ذلك الوقت، وبرمجتها بناء على حاجة المستهلك النهائي لها”.

وأعلنت تسلا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن الجيل الثاني من الروبوت الخاص بها ويدعى “أوبتيموس”، الذي قال عنه ماسك إنه قادر على القيام بمختلف المهام المنزلية بدقة عالية.

ومبادرة مستقبل الاستثمار، منصة عالمية للتواصل مع مجتمع الأعمال والشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لضخ استثمارات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة والسياحة والخدمات.

وبحسب موقع المبادرة، من المتوقع أن تستقطب النسخة الثامنة أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي.

وتشمل النسخة الثامنة، أكثر من 200 جلسة تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

(الأناضول)