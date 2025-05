إيلون ماسك قدّم عرضاً تعريفياً ببرنامج الذكاء الاصطناعي المحدث “غروك 3”

سان فرانسيسكو: قدّم الملياردير إيلون ماسك، المقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً تعريفياً بالنسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي “غروك 3” (Grok 3)، الذي صمّمته شركته المتخصصة في هذا المجال “إكس إيه آي” xAI، ويأمل أن يتيح له التنافس مع “تشات جي بي تي” الأمريكي، و“ديب سيك” الصيني.

ويأتي إطلاق “غروك 3” في وقت عيّن الرئيس الجمهوري مالك منصة “إكس” وشركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” على رأس مشروع واسع النطاق يتضمن تخفيضات جذرية في الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وهو ما يقلق الديمقراطيين والنقابات على وجه الخصوص.

ويثير منصبه كرئيس لهيئة “الكفاءة الحكومية”، المعروفة اختصاراً باسم “دوج”، تساؤلات حول مخاطر تضارب المصالح، إذ إن لدى أغنى رجل في العالم عقوداً عامة بالغة الضخامة.

GROK 3: SOLVING PHYSICS, GAMES, AND THE UNIVERSE

Full presentation and demo of xAI’s latest model

0:00 xAI’s mission: Understand the universe

1:20 Team presentation

2:01 Grok means to profoundly understand

2:29 From Grok 2 to Grok 3

6:30 Grok 3 benchmarks

9:07 Grok 3 improves… https://t.co/7qbB6O16Yb pic.twitter.com/BomGwAOa1I

