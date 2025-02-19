إيلون ماسك قدّم عرضاً تعريفياً ببرنامج الذكاء الاصطناعي المحدث “غروك 3”

سان فرانسيسكو: قدّم الملياردير إيلون ماسك، المقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً تعريفياً بالنسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي “غروك 3” (Grok 3)، الذي صمّمته شركته المتخصصة في هذا المجال “إكس إيه آي” xAI، ويأمل أن يتيح له التنافس مع “تشات جي بي تي” الأمريكي، و“ديب سيك” الصيني.

ويأتي إطلاق “غروك 3” في وقت عيّن الرئيس الجمهوري مالك منصة “إكس” وشركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” على رأس مشروع واسع النطاق يتضمن تخفيضات جذرية في الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وهو ما يقلق الديمقراطيين والنقابات على وجه الخصوص.

ويثير منصبه كرئيس لهيئة “الكفاءة الحكومية”، المعروفة اختصاراً باسم “دوج”، تساؤلات حول مخاطر تضارب المصالح، إذ إن لدى أغنى رجل في العالم عقوداً عامة بالغة الضخامة.

GROK 3: SOLVING PHYSICS, GAMES, AND THE UNIVERSE Full presentation and demo of xAI’s latest model 0:00 xAI’s mission: Understand the universe

1:20 Team presentation

2:01 Grok means to profoundly understand

2:29 From Grok 2 to Grok 3

6:30 Grok 3 benchmarks

9:07 Grok 3 improves… https://t.co/7qbB6O16Yb pic.twitter.com/BomGwAOa1I — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 18, 2025

وقال الملياردير الأمريكي، خلال عرضه الإصدار الأحدث من “غروك 3″، إن “غروك هو فهم الكون”.

وأضاف: “نحن مدفوعون بالبحث عن طبيعة الكون. وهذا ما يدفعنا أيضاً إلى أن نكون ذكاء اصطناعياً يبحث عن الحقيقة قدر الإمكان، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحياناً مع ما هو مناسب سياسياً”.

وسيتاح “غروك 3” في البداية مجاناً لمشتركي “إكس بريميوم+”، قبل إتاحته لفئات أخرى من الجمهور.

وفي إعلان ماسك، الأحد، عن إطلاق “غروك 3″، وصفه بأنه “أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض”.

وقال، الأسبوع الفائت، في كلمة بالفيديو ضمن مؤتمر في دبي: “نعتقد أنه سيكون أفضل من كل الأدوات الأخرى”.

وأضاف: “قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من غروك”.

بنية تحتية متطورة

ونفذت شركة “إكس ايه آي”، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف “تسريع تطويرها”.

وأشارت الشركة التي تعمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسعى إلى منافسة شركة “أوبن إيه آي” التي أطلقت برنامج “تشات جي بي تي” في 2022، إلى أن هذا التمويل سيستخدم خصوصاً لتعزيز “البنى التحتية المتطورة”.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة “أوبن إيه آي”، الجمعة، أن المجلس رفض بالإجماع عرضاً قدّمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97,4 مليار دولار.

وكان ماسك والرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من أعضاء الفريق المكون من 11 شخصاً الذي أسس شركة “أوبن إيه آي” في 2015، عندما قدم الأول تمويلاً أولياً بقيمة 45 مليون دولار.

وأحدث إطلاق “ديب سيك”، في كانون الثاني/يناير الفائت، ارتباكاً في القطاع، إذ إن برنامج المحادثة “ديب سيك”، الذي أنشأته شركة صينية ناشئة، يستطيع مضاهاة منافسيه الأمريكيين لكن بتكلفة أقل بكثير، إذ يعمل على رقائق تستهلك كميات أقل من الطاقة.

وأُطلقت شركة “إكس ايه آي” في تموز/يوليو 2023، وجمعت في أيار/مايو 2024 اكتتابات أولى بلغ مجموعها ستة مليارات دولار. وتقدّر قيمتها راهناً بنحو 50 مليار دولار، وفقاً لمحطة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وأنفقت “مايكروسوفت” (المستثمر الرئيسي في “أوبن إيه آي”) و”غوغل” و”أمازون” و”ميتا” وغيرها مليارات الدولارات وأطلقت أدوات تنتج بسهولة نصوصاً وصوراً ومقاطع فيديو مذهلة، ويمكنها كذلك إجراء محادثات صوتية.

(أ ف ب)