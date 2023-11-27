إيلون ماسك يرافق نتنياهو في جولة في مستوطنة إسرائيلية بغلاف غزة- (فيديو)

تل أبيب: رافق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، في جولة في مستوطنة “كفار عزة” بغلاف قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة صباح اليوم (الاثنين) مع إيلون ماسك في كيبوتس كفار عزة”.



وأشار إلى أن نتنياهو شرح لماسك ما جرى في المستوطنة خلال هجوم “حماس” المفاجئ على مستوطنات في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



ووصل ماسك إلى تل أبيب، الإثنين، حيث يلتقي في وقت لاحق مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



وكان نتنياهو وماسك ارتديا سترتان واقيتان من الرصاص خلال الجولة في “كفار عزة”.



ودرج المسؤولون الإسرائيليون على اصطحاب الزوار الأجانب بجولات في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

🚨🇮🇱 Everyone say goodbye to free speech! Elon Musk is in ISRAEL with WAR CRIMINAL @netanyahu! pic.twitter.com/fwE5ZGK1KH — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 27, 2023

وعبر ماسك عن دعمه لإسرائيل، اليوم الإثنين، قائلا إن أحد التحديات يتمثل في “وقف الدعاية التي تقنع الناس بالتورط في القتل”.

وأضاف ماسك خلال زيارته لإسرائيل في الوقت الذي تحارب فيه حماس بغزة “أود تقديم المساعدة أيضا”.

وفي قت سابق الإثنين، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي عن اتفاق مبدئي مع ماسك، رئيس شركة “ستارلينك”، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة تل أبيب.

ولم يصدر عن ماسك تعليق على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

(وكالات)