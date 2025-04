إيلون ماسك يرافق نتنياهو في جولة في مستوطنة إسرائيلية بغلاف غزة- (فيديو)

تل أبيب: رافق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، في جولة في مستوطنة “كفار عزة” بغلاف قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة صباح اليوم (الاثنين) مع إيلون ماسك في كيبوتس كفار عزة”.



وأشار إلى أن نتنياهو شرح لماسك ما جرى في المستوطنة خلال هجوم “حماس” المفاجئ على مستوطنات في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



ووصل ماسك إلى تل أبيب، الإثنين، حيث يلتقي في وقت لاحق مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



وكان نتنياهو وماسك ارتديا سترتان واقيتان من الرصاص خلال الجولة في “كفار عزة”.



ودرج المسؤولون الإسرائيليون على اصطحاب الزوار الأجانب بجولات في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

🚨🇮🇱 Everyone say goodbye to free speech! Elon Musk is in ISRAEL with WAR CRIMINAL @netanyahu! pic.twitter.com/fwE5ZGK1KH

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 27, 2023