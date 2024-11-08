سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إيلون ماسك متحدثا عن المستشار الألماني: “أولاف أحمق”

8 - نوفمبر - 2024

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أوستن: أدلى الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك بتعليق مهين بشأن المستشار الألماني أولاف شولتس في ضوء الأزمة الحكومية التي تشهدها ألمانيا.

وكتب ماسك باللغة الألمانية على منصته للتواصل الاجتماعي”إكس”: “أولاف أحمق”، وذلك ردا على منشور كتب فيه أن “الحكومة الاشتراكية” في ألمانيا انهارت. وأكد ماسك لاحقا أنه كان يقصد المستشار أولاف شولتس، لكنه لم يوضح سبب اعتقاده بأن شولتس أحمق.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك -أغنى شخص في العالم- يتفق بشدة مع المواقف السياسية لليمين الأمريكي، ودعم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة. وبعودة ترامب إلى البيت الأبيض، من المرجح أن يكون لماسك تأثير أكبر على الحكومة الأمريكية.

ووعد ترامب بأن يعهد لماسك بخفض الإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه يمكن لشركتين يقودهما ماسك -شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة الفضاء سبيس إكس- الاستفادة من الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل.

وتعد شركة تسلا مستثمرا رئيسيا في ألمانيا عبر مصنعها للسيارات في غرونهايده بالقرب من برلين.

(د ب أ)

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  1. يقول مراقب محايد:
    نوفمبر 8, 2024 الساعة 7:34 ص

    اولاف شولتس ليس احمق فقط بل ارهابي صهيوني و هو بطل عمليات قتل و حرق الأطفال في غزة

    رد

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