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إيلون ماسك يتبرع بالمال لمجموعة تعمل على انتخاب ترامب

13 - يوليو - 2024

إيلون ماسك

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واشنطن: ذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة نقلا عن مصادر أن الملياردير إيلون ماسك تبرع لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لم يشر التقرير إلى مقدار ما تبرع به ماسك لكنه أضاف أنه “مبلغ كبير” تم منحه لمجموعة تسمى “أمريكا بي إيه سي”.

وذكرت بلومبرغ أن أمريكا بي إيه سي- وهي مجموعة يمكنها تلقي مساهمات غير محدودة للنشاط السياسي- مطلوب منها بعد ذلك الكشف عن قائمة المتبرعين في 15 يوليو/ تموز.

وفي مارس/ آذار، التقى ترامب مع ماسك وغيره من المتبرعين الأثرياء. ومن المتوقع أن يتم اختيار ترامب رسميا الأسبوع المقبل مرشحا للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وردا على التقارير الواردة عن الاجتماع نشر ماسك، وهو من مواليد جنوب أفريقيا وأحد أغنى الأفراد في العالم، على موقع إكس قائلا “فقط لكي أكون واضحا للغاية، أنا لا أتبرع بالمال لأي من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة”.

(رويترز)

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