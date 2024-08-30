إيلون ماسك يترقب حجب إكس في البرازيل مع تصاعد خلاف قانوني مع قاض

برازيليا/ساو باولو: قالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس إنها تتوقع أن تأمر المحكمة العليا في البرازيل بحجب المنصة في البلاد مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية وإصرار إيلون ماسك على أن المنصة التي يملكها تعاقب لرفضها الرقابة.

وذكرت منصة إكس أنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع “قريبا” بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس.

وقبل منتصف الليل بقليل، كانت المنصة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في البلاد.

وفي وقت سابق، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك بينما يدفع الخلاف الأساسي حول إكس المنصة إلى حافة الحجب في واحدة من أسواقها الرئيسية.

وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه “دكتاتور شرير”. كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب “بشكل غير لائق” المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.

وأعلن ماسك أيضا أن سبيس إكس، الشركة الأم لستارلينك، ستوفر خدمة الإنترنت مجانا للمستخدمين البرازيليين “حتى يتم حل هذه المسألة”.

(رويترز)