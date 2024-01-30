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إيلون ماسك يتفاعل مع قرار الجزائر منح مغامر بريطاني تأشيرة لاستكمال رحلته الخيرية 

منذ ساعة واحدة

المغامر البريطاني روسل كوك- مواقع التواصل الاجتماعي

سليمان حاج إبراهيم 
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الدوحة- “القدس العربي”: سجّل المغامر البريطاني الشهير روسل كوك  تفاعلاً واسعاً إثر ظهوره في تسجيل يعبّر فيه عن رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر.

وردّت السفارة الجزائرية في بريطانيا على المغامر، الذي يمضي في رحلة طويلة في أدغال أفريقيا، ويطمح لاستكمال مسار طويل مشياً على الأقدام، ضمن مساعي لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بأنها لا تمانع منحه تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته.

وعلّق حساب السفارة الجزائرية على صفحة روسل كوك في منصة “إكس” على المنشور الذي شهد تفاعلاً واسعاً ومشاهدات بالملايين، بأن عليه تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، وستمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة على الفور.

وأضافت الجزائر أن المغامر البريطاني سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية. وأضافت سفارة الجزائر في لندن معلقة: مرحباً بكم في الجزائر، ونتمنى لك حظاً سعيداً.

ودخل إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة “إكس”، على خط الموضوع، وأشار إلى أن هذا الشكل من التفاعل هو ما يجعله منصته “إكس” مميزة.

 ويركض المغامر البريطاني والعالمي روسل كوك، عبر عدد من دول أفريقيا ويخوض ماراثوناً ضخماً للقيام بأعمال خيرية. وقطع أزيد من عشرة آلاف كيلومتر، وعبر حدود نحو عشرين دولة منذ شرع في رحلته التي تهدف لجمع تبرعات لمشاريع خيرية قبل نحو سنة.

ويتواجد المغامر البريطاني في موريتانيا التي وصلها، ويستعد لدخول الجزائر بعد الحصول على تأشيرتها لاستكمال رحلته.

وبدأ روسل كوك التحدي من أقصى نقطة جنوب أفريقيا، في 22 أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن ينتهي عند أقصى نقطة شمال تونس.

ويعتبر راسل كوك، المعروف أيضًا باسم “أصعب رجل غريب” مغامراً، وتلقّى دعماً من عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية، ومحاولاته جمع تبرعات.

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