إيلون ماسك يتفاعل مع قرار الجزائر منح مغامر بريطاني تأشيرة لاستكمال رحلته الخيرية 

الدوحة- “القدس العربي”: سجّل المغامر البريطاني الشهير روسل كوك تفاعلاً واسعاً إثر ظهوره في تسجيل يعبّر فيه عن رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر.

وردّت السفارة الجزائرية في بريطانيا على المغامر، الذي يمضي في رحلة طويلة في أدغال أفريقيا، ويطمح لاستكمال مسار طويل مشياً على الأقدام، ضمن مساعي لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بأنها لا تمانع منحه تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته.

#ProjectAfrica Day 279-283 Total raised for charity: £149,389 Day 279: 50.6km

Day 280: 51km

Day 281: 51.5km

Day 282: 50.5km

Day 283: 49.6km Boys and girls we did it. We’re going to Algeria, and the power of social media made it happen. There is still over 4000km of running… pic.twitter.com/cXDL6FdWgw — Russ Cook (@hardestgeezer) January 29, 2024

وعلّق حساب السفارة الجزائرية على صفحة روسل كوك في منصة “إكس” على المنشور الذي شهد تفاعلاً واسعاً ومشاهدات بالملايين، بأن عليه تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، وستمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة على الفور.

You will get a multi-entry visa to allow you to cross #Algeria through the province of Tindouf in order to pursue your charitable mission. Welcome to Algeria and Good luck! Embassy of Algeria in London/Consular services. 2/2 — Embassy of Algeria in UK (@EmbAlgeriainuk) January 28, 2024

وأضافت الجزائر أن المغامر البريطاني سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية. وأضافت سفارة الجزائر في لندن معلقة: مرحباً بكم في الجزائر، ونتمنى لك حظاً سعيداً.

ودخل إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة “إكس”، على خط الموضوع، وأشار إلى أن هذا الشكل من التفاعل هو ما يجعله منصته “إكس” مميزة.

This kind of interaction is what makes 𝕏 special — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

ويركض المغامر البريطاني والعالمي روسل كوك، عبر عدد من دول أفريقيا ويخوض ماراثوناً ضخماً للقيام بأعمال خيرية. وقطع أزيد من عشرة آلاف كيلومتر، وعبر حدود نحو عشرين دولة منذ شرع في رحلته التي تهدف لجمع تبرعات لمشاريع خيرية قبل نحو سنة.

ويتواجد المغامر البريطاني في موريتانيا التي وصلها، ويستعد لدخول الجزائر بعد الحصول على تأشيرتها لاستكمال رحلته.

وبدأ روسل كوك التحدي من أقصى نقطة جنوب أفريقيا، في 22 أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن ينتهي عند أقصى نقطة شمال تونس.

ويعتبر راسل كوك، المعروف أيضًا باسم “أصعب رجل غريب” مغامراً، وتلقّى دعماً من عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية، ومحاولاته جمع تبرعات.