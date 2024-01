إيلون ماسك يتفاعل مع قرار الجزائر منح مغامر بريطاني تأشيرة لاستكمال رحلته الخيرية 

الدوحة- “القدس العربي”: سجّل المغامر البريطاني الشهير روسل كوك تفاعلاً واسعاً إثر ظهوره في تسجيل يعبّر فيه عن رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر.

وردّت السفارة الجزائرية في بريطانيا على المغامر، الذي يمضي في رحلة طويلة في أدغال أفريقيا، ويطمح لاستكمال مسار طويل مشياً على الأقدام، ضمن مساعي لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بأنها لا تمانع منحه تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته.

Boys and girls we did it. We’re going to Algeria, and the power of social media made it happen. There is still over 4000km of running… pic.twitter.com/cXDL6FdWgw

وعلّق حساب السفارة الجزائرية على صفحة روسل كوك في منصة “إكس” على المنشور الذي شهد تفاعلاً واسعاً ومشاهدات بالملايين، بأن عليه تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، وستمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة على الفور.

You will get a multi-entry visa to allow you to cross #Algeria through the province of Tindouf in order to pursue your charitable mission.

Welcome to Algeria and Good luck!

Embassy of Algeria in London/Consular services. 2/2

— Embassy of Algeria in UK (@EmbAlgeriainuk) January 28, 2024