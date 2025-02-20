إيلون ماسك يتهم الرئيس الأوكراني بقتل صحافي أمريكي

أنقرة: اتهم مدير إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقتل صحافي أمريكي.
ورد ماسك على منشور أحد المستخدمين على منصة إكس، الأربعاء، زاعما فيه أن الصحافي الأمريكي من أصول تشيلية غونزالو ليرا “قُتل في أوكرانيا عام 2024 بسبب انتقاده زيلينسكي”.
وقال ماسك بخصوص مقتل ليرا: “الذي اعتُقل بسبب منشوراته المؤيدة لروسيا” أثناء إقامته في خاركوف بأوكرانيا: “زيلينسكي قتل صحافيا أمريكيا”.
ولم يصدر تعليق فوري عن الرئيس الأوكراني بشأن اتهام ماسك له بقتل الصحافي.
ويأتي اتهام ماسك لزيلينسكي في ظل تقارب روسي أمريكي، حيث استضافت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، محادثات ثنائية روسية أمريكية، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
كما شهدت الآونة الأخيرة توترا بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث انتقد الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، المحادثات بين واشنطن وموسكو. ورد ترامب، الأربعاء، بالقول إن “زيلينسكي دكتاتور لم يجر انتخابات، ومن الأفضل أن يتحرك بسرعة وإلا سيخسر بلده”.
(الأناضول)
هل اصبح هاد الرجل هو الحاكم الفعلي لامريكا هل هو الدي يملا على ترامب مادا يفعل ؟ اصبح يتدخل في كل حاجة في الاول كان رجل تكنلوجيا و الان اصبح سياسي بامتياز .
أحسنت هو فعلا الحاكم الفعلي لعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 😎😁
سيتمّ تجميع المبررات البعيدة والقريبة لاسقاط زلينسكي خطوة خطوة…فهذا هو ثمن التقارب الجديد بين ترامب وبوتين.ليست الآن الحرب هي الأهمّ بل الأهمّ التقاسم العظيم.أمريكا الترامبيّة عازمة على ضمّ مساحات واسعة من
كرينلاند وكندا…هذا يستوجب دعمًا من { الكبار } وروسيا في المقدّمة؛ لأنّ هذين الإقليمين لهما ارتباط بالأمن القوميّ
{ القطبيّ } الروسيّ كذلك؛ وبالمقابل { أوكرانيا } من دون زلينسكي مع مساحات جغرافيّة واسعة لروسيا من أوكرانيا.ومن
بعيد ستعود تايوان للصين ( لجبر الخواطر) مقابل تنازلات؛ ضمن الصفقة الكبرى.زمان درست علم المنطق لسنتين؛ وعلى هامش هذه الدراسة درست ما سمّي: قراءة الخريطة من خلال التضاريس الجيمورفولوجيّة الداخليّة والخارجيّة للأقاليم…فمن الضروريّ لمنْ يريد فهم حركة الجيوسياسيّ العالميّ الجديد؛ أنْ يقرأها ببصيرة ؛ ليرى المكنون؛ فيكون بصره مستقبلئذٍ حديد…وإلا سيبقى ذلك السياسيّ الغمغام البليد.ولا أبالغ القول إنّ أوّل من امتلك ناصية المنطق السياسيّ الاستشرافيّ بمهارة سيدنا يعقوب النبيّ حينما قال : { إنّي لأجد ريح يوسف لولا أنْ تفندونِ }(يوسف94).