إيلون ماسك يتهم الرئيس الأوكراني بقتل صحافي أمريكي

أنقرة: اتهم مدير إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقتل صحافي أمريكي.

ورد ماسك على منشور أحد المستخدمين على منصة إكس، الأربعاء، زاعما فيه أن الصحافي الأمريكي من أصول تشيلية غونزالو ليرا “قُتل في أوكرانيا عام 2024 بسبب انتقاده زيلينسكي”.

وقال ماسك بخصوص مقتل ليرا: “الذي اعتُقل بسبب منشوراته المؤيدة لروسيا” أثناء إقامته في خاركوف بأوكرانيا: “زيلينسكي قتل صحافيا أمريكيا”.

ولم يصدر تعليق فوري عن الرئيس الأوكراني بشأن اتهام ماسك له بقتل الصحافي.

ويأتي اتهام ماسك لزيلينسكي في ظل تقارب روسي أمريكي، حيث استضافت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، محادثات ثنائية روسية أمريكية، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما شهدت الآونة الأخيرة توترا بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث انتقد الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، المحادثات بين واشنطن وموسكو. ورد ترامب، الأربعاء، بالقول إن “زيلينسكي دكتاتور لم يجر انتخابات، ومن الأفضل أن يتحرك بسرعة وإلا سيخسر بلده”.

(الأناضول)