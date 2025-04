إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية “تحية هتلر” في حفل تنصيب ترامب- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتُهم إيلون ماسك بأداء تحية غريبة على الطريقة النازية خلال تجمع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن .

فبعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحدث مؤسس شركة تسلا، الذي من المقرر أن يرأس وزارة كفاءة الحكومة لمحاسبة الإنفاق الحكومي، إلى حشد من المؤيدين الذين تجمعوا في “كابيتال وان أرينا”.

وقال ماسك الذي بدا متحمسا بشكل واضح: “هذا هو شعور النصر”.

وقال أمام الحشود “لم يكن هذا انتصارا عاديا. لقد كان مفترق طرق في الحضارة الإنسانية”، وأضاف “كما تعلمون، هناك انتخابات تأتي وتذهب. بعض الانتخابات مهمة، وبعضها ليس كذلك. لكن هذه الانتخابات كانت مهمة حقا”.

