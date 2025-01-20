إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية “تحية هتلر” في حفل تنصيب ترامب- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتُهم إيلون ماسك بأداء تحية غريبة على الطريقة النازية خلال تجمع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن .

فبعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحدث مؤسس شركة تسلا، الذي من المقرر أن يرأس وزارة كفاءة الحكومة لمحاسبة الإنفاق الحكومي، إلى حشد من المؤيدين الذين تجمعوا في “كابيتال وان أرينا”.

Tesla CEO Elon Musk drew immediate outrage online after he made a gesture during his speech at the Capitol One Arena on Monday to celebrate President Donald Trump’s inauguration. Read more: https://t.co/1bRXNXNNUo pic.twitter.com/MKpiBC2x5c — The Independent (@Independent) January 20, 2025

وقال ماسك الذي بدا متحمسا بشكل واضح: “هذا هو شعور النصر”.

وقال أمام الحشود “لم يكن هذا انتصارا عاديا. لقد كان مفترق طرق في الحضارة الإنسانية”، وأضاف “كما تعلمون، هناك انتخابات تأتي وتذهب. بعض الانتخابات مهمة، وبعضها ليس كذلك. لكن هذه الانتخابات كانت مهمة حقا”.

Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena. “Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL — PBS News (@NewsHour) January 20, 2025

ثم شكر الحضور.

وقال قبل أن يضرب على صدره بكفه، ويصدر أصواتا غاضبة، ويرفع يده في لفتة شبهها البعض على الإنترنت بالتحية النازية: “أريد فقط أن أقول، شكرًا لكم، شكرًا لكم على تحقيق ذلك. شكرًا لكم”.

Day 1: Elon Musk throws a Sieg Heil to the crowd at President Trump’s inauguration party pic.twitter.com/XKhQ8bEBc2 — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) January 20, 2025

وعلى الفور، ثار جدل واسع على الإنترنت من تصرف ماسك، وسأل أحد النشطاء مصدومًا: “ماذا فعل للتو في نهاية هذا المقطع الذي يبلغ طوله سبع ثوان؟.

وزعم آخر، “إيلون ماسك يحتفل للتو بفوزه على المسرح”.

Elon Musk just did a full “Hail Hitler” Nazi salute at Trump’s inauguration. This is absolutely incredible. That thumb and hand are perfectly rigid and his arm is at the exact same angle. Full video of this is in the comments below. pic.twitter.com/wEc1LXSSEm — Roberto Shenanigans (@Rob_Shenanigans) January 20, 2025

و”تحية هتلر” أو “Sieg Heil” هي عبارة تعني “تحية النصر” باللغة الإنكليزية، وهي مرتبطة بشكل سيئ بحكم هتلر من عام 1933 إلى عام 1945.

وقد تجمعت حشود كبيرة من الناس الذين شقوا طريقهم عبر البلاد لحضور حفل تنصيب ترامب في قاعة “كابيتال وان أرينا” بعد أن تم نقل الحفل إلى الداخل بسبب درجات الحرارة المنخفضة.