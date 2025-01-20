إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية “تحية هتلر” في حفل تنصيب ترامب- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتُهم إيلون ماسك بأداء تحية غريبة على الطريقة النازية خلال تجمع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن .
فبعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، تحدث مؤسس شركة تسلا، الذي من المقرر أن يرأس وزارة كفاءة الحكومة لمحاسبة الإنفاق الحكومي، إلى حشد من المؤيدين الذين تجمعوا في “كابيتال وان أرينا”.
Tesla CEO Elon Musk drew immediate outrage online after he made a gesture during his speech at the Capitol One Arena on Monday to celebrate President Donald Trump’s inauguration.
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— The Independent (@Independent) January 20, 2025
وقال ماسك الذي بدا متحمسا بشكل واضح: “هذا هو شعور النصر”.
وقال أمام الحشود “لم يكن هذا انتصارا عاديا. لقد كان مفترق طرق في الحضارة الإنسانية”، وأضاف “كما تعلمون، هناك انتخابات تأتي وتذهب. بعض الانتخابات مهمة، وبعضها ليس كذلك. لكن هذه الانتخابات كانت مهمة حقا”.
Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena.
“Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL
— PBS News (@NewsHour) January 20, 2025
ثم شكر الحضور.
وقال قبل أن يضرب على صدره بكفه، ويصدر أصواتا غاضبة، ويرفع يده في لفتة شبهها البعض على الإنترنت بالتحية النازية: “أريد فقط أن أقول، شكرًا لكم، شكرًا لكم على تحقيق ذلك. شكرًا لكم”.
Day 1: Elon Musk throws a Sieg Heil to the crowd at President Trump’s inauguration party pic.twitter.com/XKhQ8bEBc2
— AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) January 20, 2025
وعلى الفور، ثار جدل واسع على الإنترنت من تصرف ماسك، وسأل أحد النشطاء مصدومًا: “ماذا فعل للتو في نهاية هذا المقطع الذي يبلغ طوله سبع ثوان؟.
وزعم آخر، “إيلون ماسك يحتفل للتو بفوزه على المسرح”.
Elon Musk just did a full “Hail Hitler” Nazi salute at Trump’s inauguration. This is absolutely incredible. That thumb and hand are perfectly rigid and his arm is at the exact same angle. Full video of this is in the comments below. pic.twitter.com/wEc1LXSSEm
— Roberto Shenanigans (@Rob_Shenanigans) January 20, 2025
و”تحية هتلر” أو “Sieg Heil” هي عبارة تعني “تحية النصر” باللغة الإنكليزية، وهي مرتبطة بشكل سيئ بحكم هتلر من عام 1933 إلى عام 1945.
وقد تجمعت حشود كبيرة من الناس الذين شقوا طريقهم عبر البلاد لحضور حفل تنصيب ترامب في قاعة “كابيتال وان أرينا” بعد أن تم نقل الحفل إلى الداخل بسبب درجات الحرارة المنخفضة.
يجري اعداده لرئاسة امريكا مستقبلا
لن يكون رءيس ابدا ربما يكون وراء تعيين الرئيس ممكن كما فعل من قبله اغنياء امريكا خصوصا الصهاينة يتحكمون في كل شيء و راء الشاشة و هم من يختارون الرئيس و نفس الشيء مع ايلون ماسك ينفد ما يريد و هو بعيد عن الرئاسة.هاد الناس عندهم صبر طويل النفس لا يفكرون في في القريب و إنما الى البعيد انا حكامنا العرب يريدون ان يكونوا رؤساء و وزراء و جينيرالات في نفس الوقت .
الموضوع ليس موضوع فشل أو نجاح، الموضوع هل هناك رغبة لتكوين فريق، من أكثر من دولة، لتسويق ثقافة أكل الجمل (الحلال) كمنافس إلى ثقافة أكل لحم البقر أو غيره حتى لو كان نباتي (غير حلال)، أم لا، يا شيخ صالح (أبا طلال)؟!🫣🤭🤣
من هنا (الذكي)، ومن هنا (الغبي)، ومن هو (المجامل)، ومن هو (المنافق) ومن الذي سيؤجر من (الله) بالذات؟!
https://youtu.be/6lkIIqMm1VU?si=MaAVjKnlJp0r2ET0
وأقصد هنا 👆 بين (نشأت الديهي)، وأهل (غزة)، وأهل (الضفة)، والنظام في (الأردن)، أو النظام في (مصر)، أو النظام في (سوريا) أو النظام في (لبنان) أو النظام في (تركيا) أو حتى النظام في (إيران) أو سلطة (محمود عباس) في موقفهم من (طوفان الأقصى) يوم 7/10/2023 أو موقفهم من عملية التفاوض بعدها، من أجل تحرير (الأسرى)؟!🫣🤣🤭
أليس هي لحظة مصداقية والتعبير من خلال إشارة، رمز، لغة، دولة (ثقافة الأنا)، هو ما فعله، أم لا؟!
ما الخطأ إذن في الفعل الذي تحت عنوان (إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية “تحية هتلر” في حفل تنصيب ترامب- (فيديو)) https://www.alquds.co.uk/?p=3446546
حتى و لو فعلها عمدا من سوف يحاسبه ؟ و لا احد سوف يخرج في منصة X بمنشورة و انتى الأمر و مع العلم انه خرج بتعليق اليوم في منصته ههههه على الجميع ان يعلموا من اليوم سوف يطبق قانون الغابة و الايام بيننا اما قضية غزة فلا اضن سوف يوقفون الحرب هناك شيء أو اشياء وراء الكواليس بين الصهاينة و ادارة ترامب .