إيلون ماسك يحذّر من عواقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد: روسيا ستنتصر في حرب استنزاف

نيويورك: قال رجل الأعمال ذائع الصيت إيلون ماسك، عبر تويتر، إن أوكرانيا قد تفقد المزيد من الأراضي إذا فشل هجومها المضاد، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ماسك، في تغريدة، “إذا فشل هجوم أوكرانيا، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح، سيقوم الهجوم الروسي المضاد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي. ولهذا السبب لم يتم شن هجوم كبير”.

وبحسب ماسك، فإن روسيا “ستنتصر في حرب استنزاف”، لأن قواتها تفوق القوات الأوكرانية عدداً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن القوات المسلحة الأوكرانية تجري محاولات فاشلة لشن هجوم مضاد، منذ 4 حزيران/ يونيو الماضي.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في 22 حزيران/ يونيو الماضي، إن أوكرانيا فقدت 13 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق أي نجاح على جميع الأصعدة.

(د ب أ)