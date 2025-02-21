إيلون ماسك يدعو إلى تسريع إنهاء برنامج المحطة الفضائية الدولية

واشنطن: دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تشريع إنهاء برنامج المحطة الفضائية الدولية، مشيرا إلى ضرورة سحب المختبر الفضائي من مداره حول الأرض خلال عامين بدلا من الموعد المستهدف بعد خمسة أعوام.

وكتب ماسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أمس الخميس قائلا إن “القرار متروك للرئيس، ولكن توصيتي هي (إنهاء عمل المحطة) بأسرع ما يمكن”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماسك قوله إن المحطة الفضائية الدولية “أدت الغرض المطلوب منها”، مؤكدا على خطته النهائية قائلا: “دعونا نذهب إلى المريخ”.

وردا على تدوينة ماسك، ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن خططها الحالية “تدعو إلى استخدام المحطة الفضائية الدولية ومحطات الفضاء التجارية في المستقبل في المدار المنخفض حول الأرض من أجل إجراء أبحاث علمية متقدمة فضلا عن استخدامها كساحة للتدريب على المهمات الفضائية المأهولة إلى القمر والمريخ”.

ونقلت بلومبرغ عن متحدث باسم وكالة ناسا قوله في بيان: “نتطلع للاستماع بشكل أكبر إلى خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوكالة والتوسع في استكشاف (الفضاء) لصالح الجميع”.

وأقيمت المحطة الفضائية الدولية في إطار شراكة بين ناسا ووكالات الفضاء الكندية والأوروبية واليابانية والروسية، وظلت بمثابة ركيزة أساسية لمبادرات السفر عن الفضاء على مدار ثلاثة عقود، حيث تستخدم كموقع أولي لإقامة رواد الفضاء وإجراء تجارب علمية في المدار حول كوكب الأرض.

(د ب أ)