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إيلون ماسك يدعو إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة

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لندن: دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجددا إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في بريطانيا على مدار يومين.

وخلال مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، في إطار القمة، قال ماسك: “سوف تكون الضوابط مزعجة… هذا حقيقي، ولكن أعتقد أننا تعلمنا على مدار سنوات أن وجود حكم هو أمر جيد”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، قوله إن الذكاء الاصطناعي هو “أكثر قوة مخلة بالنظام في التاريخ، وسوف يكون لدينا في نهاية المطاف شيء أكثر ذكاء من أذكى إنسان”.

واستطرد: “نتيجة لذلك، سوف تأتي مرحلة حيث لا تكون هناك حاجة للوظائف، ويمكنك عندئذ أن تشغل وظيفة إذا كنت تريد ذلك… وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سوف يجعل البشر يشعرون بالارتياح أم لا، ومن بين التحديات في المستقبل هو ما إذا كنا سوف نجد معنى للحياة”.

وأزاحت الحكومة البريطانية الستار يوم الأربعاء عن إعلان بلتشلي، وهو بيان وقّعته 28 دولة يحذر من الضرر الذي قد ينجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي. وكانت الصين من بين الدول الموقعة على هذا البيان.

وأشاد ماسك بقرار سوناك دعوة الصين لحضور القمة باعتباره “جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي خلال زيارة للصين في وقت سابق هذا العام.

وقال ماسك إن “الصين مستعدة للمشاركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وأشكركم على دعوتها… أعتقد أنه لابد أن نشكر الصين على الحضور”.

(د ب أ)

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