إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة “اكس”

سان فرانسيسكو: رفع ايلون ماسك الثلاثاء الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته ادارة “تويتر” السابقة بهدف مكافحة التضليل الاعلامي وقبل استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى “اكس”.

وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على منصة “اكس” بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.

ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.

وكان تويتر قد علّق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.

وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة “تروث سوشال”.

(أ ف ب)