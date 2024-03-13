سياسة | دولي

إيلون ماسك يزور مصنع تسلا بالقرب من برلين بعد تعرضه لهجوم

13 - مارس - 2024

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برلين: وصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك إلى ألمانيا، اليوم الأربعاء، في زيارة قصيرة للمصنع الأوروبي الوحيد التابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية، والواقع خارج برلين مباشرة، بعد نحو أسبوع من الهجوم على إمدادات الكهرباء الخاصة بالموقع.

وتوقف الإنتاج في ما يسمى بـ “مصنع جيجا”، التابع لشركة تسلا، في منطقة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، لعدة أيام، بسبب هجوم تخريبي على إمدادات الكهرباء المغذية للمصنع.

وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت مجموعة “فولكان غروبه” (مجموعة البركان)، التي لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن إضرام النار في برج كهرباء يخدم الشركات الأخرى والمقيمين بجانب مصنع تسلا.

وتم استئناف الإنتاج في مصنع غرونهايده، اليوم الأربعاء.

ووصل ماسك إلى مطار برلين صباح اليوم الأربعاء، وتوجّه بالسيارة إلى المصنع، حيث استقبله العديد من الموظفين.

(د ب أ)

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