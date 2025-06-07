سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إيلون ماسك يطلق “حزب أمريكا” بعد خلافه مع ترامب: تأسيسه قدر محتوم

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
2

لندن- “القدس العربي”: أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب أمريكا”، وذلك في خطوة تأتي على خلفية تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب بشأن مشروع قانون الميزانية.

جاء الإعلان عقب استطلاع للرأي نشره ماسك عبر منصته “إكس”، أظهر أن 80% من المشاركين يؤيدون إنشاء كيان سياسي يمثل ما وصفه بـ”الوسط المعتدل”. واعتبر ماسك أن تأسيس الحزب “قدر محتوم”، مستشهدًا بنتائج الاستطلاع.

الخلاف بين الطرفين تفجّر بعد اعتراض ماسك على بنود في مشروع القانون تسمح بزيادة الدين الوطني بقيمة أربعة تريليونات دولار، وهو ما اعتبره تقويضًا لجهود خفض الإنفاق الحكومي التي كان جزءًا منها خلال فترة عمله مستشارًا في إدارة ترامب.

من جانبه، رد ترامب بأن اعتراض ماسك يتركز أساسًا على تقليص الحوافز الممنوحة للسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان مطلعًا على تفاصيل التشريع ولم يبدِ أي اعتراضات وقتها.

كما شدد ترامب على أهمية القانون في إقرار ما وصفه بـ”أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي”، محذرًا من تداعيات عدم تمريره.

وكان ماسك قد شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من 100 يوم.

واعتبر ترامب أن هناك “دوافع شخصية” وراء الموقف.

فيما قال ماسك إن دعمه كان “حاسماً” في فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس في الانتخابات الأخيرة، واصفًا موقف ترامب تجاهه بـ”الجحود”.

سياسيًا، شكك النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا جيمي باترونيس في جدية مسعى ماسك لتأسيس الحزب، متوقعًا أن تعود علاقته بالرئيس ترامب إلى طبيعتها خلال أسابيع.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول لحسن:
    يونيو 7, 2025 الساعة 11:24 ص

    ماسك هو رئيس الولايات المتحدة القادم.

    رد
  2. يقول رأي حر:
    يونيو 7, 2025 الساعة 11:25 ص

    سياسة ترامب فاشلة يحاول فرض رؤيته على العالم كله، تاجر الصفقات المربحة حصل على عقود من دول الخليج العربي بترليونات من أموال الأمراء العرب. انه الاحتيال ولا مبرر له. الايام القادمة مصيرية. ستنهار إمبراطورية ترامب المتسلط.

    رد

أخبار ذات صلة

ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد
منذ 12 ساعة
ترامب: إيلون ماسك فقد عقله ولست مستعدا للحديث معه
منذ 17 ساعة
من الدعم إلى التهديد.. ترامب يهاجم ماسك وبانون يطالب بترحيله
6 - يونيو - 2025
ترامب يعرب عن “استياء بالغ” من انتقادات إيلون ماسك.. والأخير يهاجمه- (فيديو)
5 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية