إيلون ماسك يطلق “حزب أمريكا” بعد خلافه مع ترامب: تأسيسه قدر محتوم

لندن- “القدس العربي”: أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب أمريكا”، وذلك في خطوة تأتي على خلفية تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب بشأن مشروع قانون الميزانية.

جاء الإعلان عقب استطلاع للرأي نشره ماسك عبر منصته “إكس”، أظهر أن 80% من المشاركين يؤيدون إنشاء كيان سياسي يمثل ما وصفه بـ”الوسط المعتدل”. واعتبر ماسك أن تأسيس الحزب “قدر محتوم”، مستشهدًا بنتائج الاستطلاع.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

