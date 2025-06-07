إيلون ماسك يطلق “حزب أمريكا” بعد خلافه مع ترامب: تأسيسه قدر محتوم

لندن- “القدس العربي”: أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب أمريكا”، وذلك في خطوة تأتي على خلفية تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب بشأن مشروع قانون الميزانية.

جاء الإعلان عقب استطلاع للرأي نشره ماسك عبر منصته “إكس”، أظهر أن 80% من المشاركين يؤيدون إنشاء كيان سياسي يمثل ما وصفه بـ”الوسط المعتدل”. واعتبر ماسك أن تأسيس الحزب “قدر محتوم”، مستشهدًا بنتائج الاستطلاع.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

الخلاف بين الطرفين تفجّر بعد اعتراض ماسك على بنود في مشروع القانون تسمح بزيادة الدين الوطني بقيمة أربعة تريليونات دولار، وهو ما اعتبره تقويضًا لجهود خفض الإنفاق الحكومي التي كان جزءًا منها خلال فترة عمله مستشارًا في إدارة ترامب.

من جانبه، رد ترامب بأن اعتراض ماسك يتركز أساسًا على تقليص الحوافز الممنوحة للسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان مطلعًا على تفاصيل التشريع ولم يبدِ أي اعتراضات وقتها.

كما شدد ترامب على أهمية القانون في إقرار ما وصفه بـ”أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي”، محذرًا من تداعيات عدم تمريره.

وكان ماسك قد شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من 100 يوم.

واعتبر ترامب أن هناك “دوافع شخصية” وراء الموقف.

فيما قال ماسك إن دعمه كان “حاسماً” في فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس في الانتخابات الأخيرة، واصفًا موقف ترامب تجاهه بـ”الجحود”.

سياسيًا، شكك النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا جيمي باترونيس في جدية مسعى ماسك لتأسيس الحزب، متوقعًا أن تعود علاقته بالرئيس ترامب إلى طبيعتها خلال أسابيع.

(وكالات)